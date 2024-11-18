6 aylık yavru köpekleri öldürüldü vicdansız komşu

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İstanbul’dan Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesi’ne taşınan emekli İbrahim Dumankaya, burada yaşadığı evinin bahçesi ve çevresindeki sokak köpekleriyle kedileri beslemeye başladı. Hasta olanları veterinere götüren, tedavilerini takip eden Dumankaya’nın beslediği köpeklerden biri 6 ay önce 10 yavru dünyaya getirdi. 8 yavruyu sahiplendiren Dumankaya 2’sini de 6 aylık olana kadar büyüttü.

TÜFEKLE ÜÇ EL ATEŞ ETTİ

Köpekler evin çevresinde serbest dolaştıkları için iddiaya göre, geçen hafta aynı mahallede oturan H.Ç.’nin (60) hindi ve tavuklarına saldırdı. 15 Kasım günü köpekleri takip eden H.Ç., Dumankaya’nın evinin çevresinde toplandıklarını belirledi. Motosikletiyle köpeklerin yattığı yere gelen H.Ç. yanında getirdiği pompalı tüfekle 3 el ateş ederek 6 aylık yavru köpeği öldürdü. Silah sesini duyan İbrahim Dumankaya ve eşi Semra Dumankaya, koşarak köpeğin yanına geldiklerinde öldüğünü gördü. Motosikletin plakasını jandarmaya bildiren ve şikâyetçi olan Dumankaya çifti, gelen ekiplerin incelemesinin ardından köpeği evinin yakınındaki bir yere gömdü. Plakadan yola çıkan jandarma ekipleri H.Ç. ve yakın arkadaşı Ş.K.’yi gözaltına aldı, tüfeğe de el konuldu.

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İbrahim ve eşi Semra Dumankaya sokak kedi ve köpeklerini besliyorlardı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Jandarmada verdiği ifadesinde suçunu kabul eden H.Ç., “Hindi ve tavuklarıma saldırdığı için öldürdüm. Pişmanım” dedi. Ş.K. ise olayla bir bağlantısı olmadığını söyledi. ‘Mala zarar vermek’ suçlamasıyla savcılığa sevk edilen H.Ç. ve Ş.K. serbest bırakıldı.

Olayın ardından büyük üzüntü yaşadığını anlatan İbrahim Dumankaya, “Bu şahıslar bugün köpek öldürdü, yarın sinirlendiğinde bir başkasının canına kıymayacağının garantisi yok. Burası bir mahalle ve ikametler var. O mermi taşa çarpıp bir çocuğa isabet etseydi, bu kaza mı olacaktı? Hayır bu resmen cinayet olurdu” diye konuştu.