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6 aylık hamile olan eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü

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#Cinayet#Kadirli#Kadın Cinayeti
6 aylık hamile olan eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 15:46

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki Didar Filiz (20), eşi K.F. (24) ve onun 3 akrabası tarafından feci şekilde darbedildi. 6 aylık hamile olan Didar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. K.F. ile 3 akrabası gözaltına alındı.

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Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Didar Filiz ile eşi K.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

6 aylık hamile olan eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü

BAŞINA AĞIR DARBELER ALDI

K.F. ile 3 akrabası, 6 aylık hamile Didar Filiz’i feci şekilde dövdü. Diğer akrabaları araya girerken, yaralanan Didar Filiz, Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına da ağır darbeler alan Didar Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak K.F. ile 3 akrabası cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Cinayet#Kadirli#Kadın Cinayeti

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