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GeriGündem 6 aydır mahallenin kâbusu oldu! Apartmanlara girip... Vatandaşlar böyle yakaladı
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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

6 aydır mahallenin kâbusu oldu! Apartmanlara girip... Vatandaşlar böyle yakaladı

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6 aydır mahallenin kâbusu oldu! Apartmanlara girip... Vatandaşlar böyle yakaladı

İstanbul Sultangazi'de 6 aydır farklı mahallerdeki apartmanlara girerek ayakkabı çalan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalandı. Hırsızlık anları binaların güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de yaklaşık 6 aydır farklı mahallelerde çok sayıda apartmana girerek, ayakkabı çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli polis tarafından aranıyordu. Aynı şüpheli, son olarak iki gün önce Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir apartmana girerek yaklaşık 4 bin lira değerinde ayakkabı çaldı.

İstanbulda 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada
İstanbul'da 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada

6 aydır mahallenin kâbusu oldu Apartmanlara girip... Vatandaşlar böyle yakaladı

Çaldığı ayakkabıları apartman içerisinde bulunan pazar arabasına ve bir poşete koyarak, olay yerinden uzaklaştığı kameraya yansıyan şüpheli, iki gün sonra aynı apartmana gelince vatandaşlar tarafından yakalandı. Bina sakinleri suçüstü yakaladıkları ve Engin K. olduğu belirlenen şüpheliyi yere yatırıp polise haber verdi.

6 aydır mahallenin kâbusu oldu Apartmanlara girip... Vatandaşlar böyle yakaladı

UNKAPANI'NDA SATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Olay yerine gelen ekipler, Engin K.'yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Buradaki sorgusunda suçlamaları kabul eden Engin K., çaldığı ayakkabıları Unkapanı'nda sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri devam eden Engin K.'nın, benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu ve yine aynı suçtan aranması olduğu öğrenildi.

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