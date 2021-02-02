6 aydır kayıp olarak aranan genç kızı, özel ekip buldu

Kentte yaklaşık 6 ay önce Nuriyet D.'nin ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kızları hakkında kayıp başvurusu yaptı. O tarihten bu yana aranan Nuriye D.'nin bulunması için Cinayet Bürosu ekiplerince özel ekip kuruldu.

Polis ekipleri, Nuriye D.'yi, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen O.Y.'nin (21) evinde bulundu. Nuriye D., sağlık raporu alınması için Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Kendi rızasıyla kaçtığı öğrenilen N.D., alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.