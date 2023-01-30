6 aydır aranan Mine’nin cesedi çuvalın içinden çıktı

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Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ’dan bir daha haber alınamadı. Geçen 6 aylık süreçte Mine Kocadağ'dan herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi. Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

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CESET ÇUVALIN İÇİNDEN ÇIKTI



Gelen itirafın ardından Kocadağ, canlı yayında karısını gömdüğü yeri gösterdi. Ardından ekipler, gösterilen yerden yaptığı çalışmada çuvalı çıkardı. Burada yapılan incelemede aylardır kayıp olan Mine’nin cesedi çuvalın içinden çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Mithat Kocadağ ise canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı.