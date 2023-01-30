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6 aydır aranan Mine’nin cesedi çuvalın içinden çıktı

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#Denizli#Pamukkale#Ceset
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 19:29

Denizli'de eşinin itirafı sonrası, kayıp olan 1 çocuk annesi genç kadının cesedi, çuvala koyulup gömüldüğü yerden çıkarılarak otopsi için morga götürüldü.

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Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ’dan bir daha haber alınamadı. Geçen 6 aylık süreçte Mine Kocadağ'dan herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi. Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

6 aydır aranan Mine’nin cesedi çuvalın içinden çıktı

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CESET ÇUVALIN İÇİNDEN ÇIKTI

Gelen itirafın ardından Kocadağ, canlı yayında karısını gömdüğü yeri gösterdi. Ardından ekipler, gösterilen yerden yaptığı çalışmada çuvalı çıkardı. Burada yapılan incelemede aylardır kayıp olan Mine’nin cesedi çuvalın içinden çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Mithat Kocadağ ise canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı.

6 aydır aranan Mine’nin cesedi çuvalın içinden çıktı

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#Denizli#Pamukkale#Ceset

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