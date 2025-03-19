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6 ayda 24 kilo verdi | 'Bu hizmetten çok memnunum, herkese tavsiye ederim' Fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı

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#Diyet#Zayıflama#Sağlıklı Hayat Merkezi
6 ayda 24 kilo verdi | Bu hizmetten çok memnunum, herkese tavsiye ederim Fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 16:00

Çorum'da yaşayan 59 yaşındaki Halil Arslan, diyetisyen desteğiyle 6 ayda 24 kilogram zayıfladı. Halil Arslan fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlatırken tavsiyede de bulundu.

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Çorum'da ikamet eden 59 yaşındaki hipertansiyon hastası Halil Arslan, fazla kiloları sebebiyle yaşadığı sorunlardan kurtulmak için aile hekimine danıştı.

Arslan, kilosunun hipertansiyon tedavisinde ciddi bir engel oluşturduğunu ve kilo vermesinin sağlığına büyük katkı sağlayacağını öğrendi. Aile hekiminin önerisiyle Çorum'daki 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirilen Arslan, burada diyetisyenle görüşmelere başladı. Diyetisyen takibinde kendisine özel bir diyet programı hazırlanan, düzenli kilo takibi ve vücut analiz cihazıyla yapılan ölçümleriyle desteklendi.

6 ayda 24 kilo verdi | Bu hizmetten çok memnunum, herkese tavsiye ederim Fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı

6 aylık süreçte 132 kilogramdan 108 kilograma düşen Halil Arslan, "Bu hizmetten çok memnunum, ihtiyacı olan herkese tavsiye ederim," diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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#Diyet#Zayıflama#Sağlıklı Hayat Merkezi

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