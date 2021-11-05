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6 ay sonra şehit sayılan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya için yeniden tören düzenlendi

#Kilis#Mehmet Can Kaya#Şehit
6 ay sonra şehit sayılan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya için yeniden tören düzenlendi

Kilis'te, uyurken silah arkadaşı Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı tarafından tüfekle başından vurularak hayatını kaybeden ve 6 ay sonra mahkeme kararıyla 'şehit' sayılan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın (23) naaşı, yeniden düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu'nda, 30 Nisan'da, Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı tarafından uyurken bilinmeyen nedenle tüfekle başından vurulan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, yaşamını yitirdi. Katırcı, daha sonra da tüfeği göğsüne dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın naaşı Gaziantep'te törenle toprağa verildi ancak ailesi oğullarına 'şehit' unvanının verilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

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Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan inceleme ve soruşturma sonunda Mehmet Can Kaya mahkeme kararıyla 'şehit' sayıldı. Kararın ardından defnedildiği mezardan alınan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya için öğle saatlerinde Asri Mezarlık'taki şehitlikte yeniden tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, şehidin babası Oğur Kaya, annesi Feride Kaya ile yakınları ve bölge halkı katıldı. Törenin yapıldığı alanda yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde gözyaşı döktü. Şehit Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın cenazesi, törenin ardından yeniden toprağa verildi.

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#Kilis#Mehmet Can Kaya#Şehit

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