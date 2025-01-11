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6 ay önce bıçakla yaraladığı eşini tüfekle öldüren koca, tutuklandı

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#Kocaeli#Darıca#Şener Abay
6 ay önce bıçakla yaraladığı eşini tüfekle öldüren koca, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 22:23

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 6 ay önce bıçakla yaraladığı eşi 5 çocuk annesi Hazal Abay'ı (59) pompalı tüfekle vurarak öldüren Şener Abay (59), tutuklandı.

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Olay, dün gece saatlerinde Nenehatun Mahallesi Eray Sokak’taki 3 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen Şener Abay ile eşi Hazal Abay arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şener Abay, pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hazal Abay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası evden çıkan Şener Abay ise polis merkezine giderek teslim oldu.

6 AY ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Şener Abay’ın 5 çocuk annesi eşi Hazal Abay’ı yaklaşık 6 ay önce de bıçakla yaraladığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

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#Kocaeli#Darıca#Şener Abay

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