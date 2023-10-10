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6 ay arayla işlenen çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı

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#İzmir#Cinayet#Çifte Cinayet
6 ay arayla işlenen çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 11:54

İzmir'de, Emine Metin (53) ile Necip Gümüştaş'ı (79) altı ay arayla öldüren ve Aliağa ilçesindeki bir inşaatta yakalanıp, gözaltına alınan Fikri Akbaş (46), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Çiğli ilçesinde 12 Şubat'ta dağlık bir alanda meydana gelen olayda, hayvanları otlatan Emine Metin, dağ evinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Karşıyaka ilçesindeki dağlık alanda 2 Ağustos'ta yaşanan diğer olayda ise, bir işletmede bekçi olarak çalışan Necip Gümüştaş, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

6 ay arayla işlenen çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı

Çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, çifte cinayetin şüphelisi olarak Fikri Akbaş'ı belirledi. Akbaş'ın, Aliağa ilçesindeki bir inşaatta saklandığı tespit edildi. Önceki gün operasyon düzenleyen polis, şüpheli Akbaş'ı yakaladı. Gözaltına alınan Akbaş'ın 'yağma', 'hırsızlık', 'silahla tehdit' gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi. Akbaş, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

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6 ay arayla işlenen çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı

TARTIŞMA ÇIKINCA ÖLDÜRMÜŞ

Akbaş, polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Dağda yaşadığını ve Emine Metin ile Necip Gümüştaş'ın da aralarında bulunduğu bölge halkını tanıdığını belirten Fikri Akbaş, "Evlerine erzak ve eşya almak için gittiğimde aramızda tartışma çıkınca Metin ve Gümüştaş'ı öldürdüm" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 ay arayla işlenen çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı

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#İzmir#Cinayet#Çifte Cinayet

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