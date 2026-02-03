×
6 araca çarpan otomobil takla attı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park halindeki 6 araca çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi’nde meydana geldi. 34 BC 4853 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halindeki 6 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan sürücü, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

