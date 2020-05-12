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DHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

6 apartman ve 6 müstakil ev karantinada!

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6 apartman ve 6 müstakil ev karantinada!
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilen 6 apartman ve 6 müstakil ev, karantinaya alındı.

Siverek ilçesinde, 12 kişi, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

u gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastaların yaşadığı Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallerindeki 6 apartman ile 6 müstakil evin karantinaya alınmasına karar verdi.

6 apartman ve 6 müstakil ev karantinada

Karar üzerine güvenlik güçleri, apartmanlar ile evlerin önüne güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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