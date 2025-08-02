6 Ağustos'tan itibaren 6 saat su kesintisi uygulanacak

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İzmir'in Çeşme ilçesinde uygulanan su kesintisinin ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu'ndan yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında kent genelinde de 6 Ağustos'tan itibaren saat 23.00 ile saat 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi.

BARAJDAKİ REZERV KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ

İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, 26 Temmuz'da itibaren zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirirken; İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

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Toplantıda,



MAHALLE VE BÖLGELER DAHA SONRA DUYURULACAK

Su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde 6 Ağustos'tan itibaren gece saat 23.00 ile saat 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin kitle iletişim araçları ve resmi duyurular yoluyla kamuoyunun bilgisine sunulacağını ifade edildi.

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Öte yandan İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği belirtilirken, su temininde aksaklık yaşanmaması için yaklaşık çeşitli önemler alındığı belirtildi.