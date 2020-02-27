6.7 milyon konut dönüştürülecek

KENTSEL DÖNÜŞÜM: Türkiye’nin mevcut yapı stokunun, özellikle bizden önce yapılanların önemli bir bölümü depreme dayanıksız. Öyle ki birçok şehrimizin neredeyse tamamını yıkıp adeta yeniden yapmak gerekiyor. İlk etapta dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6 milyon 700 bin. Başka hiçbir şey yapmayıp tüm maaş ve destek ödemelerini kesip, kamu kaynaklarını bu işe aktarsak bile yıllarca sürer.

KANAL İSTANBUL: Kanal İstanbul, tek başına, diğer işlevlerinin yanında 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir. Bugüne kadar 22 milyon vatandaşın oturduğu konutların depreme dayanıklılığı teyit edildi, bu sayıyı kısa sürede önce 35 milyona çıkarmak, sonra da nüfusun tamamına teşmil etmek amacındayız.

KILIÇDAROĞLU’NA: Açık konuşmak gerekirse, karşımızda hastalıklı bir zihniyet var. Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkânları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz, onun adı da Bay Kemal’dir. FETÖ’den PKK’ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta ‘arkadaşlar’ dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi bu ülkenin ancak hasmı olabilir.

BEN ESED İLE GÖRÜŞÜYORDUM: Bana yaptığı teklife bak; ‘Git Esed ile görüş’ diyor. Sen daha Esed’i görmediğin zaman ben onunla görüşüyordum zaten. Ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım, adam olmadığını gördük. Bay Kemal kalkıyor bize bu noktada ahkam kesiyor. Sen siyaseti bilmiyorsun, siyasetin cahilisin. Sen görüşüyorsun zaten, yeter. Apo’nun ortaklarıyla da zaten ortaklığı var.

CHP’Lİ BELEDİYELER: Bugün pek çok CHP belediyesinin yönetim kademelerinde bölücü terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişilerin görev yaptığı biliniyor. Bize düşen görev, CHP’li belediyelerdeki bu ihanetleri, hırsızlıkları, yolsuzlukları adım adım takip edip milletimizin huzuruna çıkarmaktır.”

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



26 Şubat 1954 doğumlu olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, dün AK Parti grup toplantısında sürpriz yapıldı. Grupta, doğum günü için hazırlanan 1.5 dakikalık video gösterildi. Çocukluğunda simit ve su satması da videoya yansıtılan Erdoğan “Hazırlanan sürpriz, çok kısa da olsa benim için çok duyguluydu. Çocukluk yıllarıma beni götürdü. İşte bu simitti, kitaptı, suydu” dedi.



PUTİN DE KUTLADI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir tebrik telgrafı göndererek 66’ncı doğum gününü kutladı.