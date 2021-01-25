6.5 milyon doz aşı daha

Türkiye’ye 30 Aralık 2020 tarihinde Çin’den 3 milyon doz COVID-19 aşısı gelmişti. Bu aşılar Ankara’daki ana depoya aktarılmıştı. İkinci parti aşıların ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşının da bu sabah saatlerinde Ankara’ya kargo uçağı ile ulaşması ve ana depoya aktarılması bekleniyor.

Çin aşısı uygulanmasına ilk olarak 10 Ocak’ta başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ikinci parti aşıların ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşının bugün Türkiye’de olacağını açıkladı. Bakan Koca, “İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatın ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak” mesajı paylaştı.

Ancak bu aşılar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) laboratuvarlarında 14 günlük testten geçecek. Bu nedenle elde kalan doz aşıların bir kısmı diğer vatandaşların aşılanması için kullanılmayacak. Bir süre bekletilecek. TİTCK, ikinci parti aşılara onay vermesinin ardından ise aşılama hız kazanacak.

KİMLER AŞILANACAK

Aşılama yapılacak grupları Sağlık Bakanlığı daha önce belirlemişti. Buna göre ilk etapta 80-84 yaş arası, ardından 75-79 yaş arası, daha sonra 70-74 yaş arası, en son da 65-69 yaş arası kişiler aşılanacak. Ancak Türkiye’de 65 yaş üstü 7 milyonun üzerinde vatandaş bulunuyor. Bu kişilerin yüzde 62.8’i 65-74, yüzde 28.2’si 75-84 ve yüzde 9.1’i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyor. Yeni gelen aşılar 65 yaş üstü nüfusun sadece 3.5 milyonunu aşılayabilecek durumda.

4 AŞAMADA UYGULANIYOR

- Sağlık Bakanlığı, “COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu”ndan kimlerin hangi aşamada aşılanacağını açıklamıştı. İşte aşı yapılacak gruplar ve aşamaları:

ŞİMDİYE KADAR AŞILANANLAR

1. Aşama A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi stajyer öğrencileri dahil) tüm (kamu, serbest) eczane çalışanları (eczacı ve kalfaları dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar.

C Grubu: 65 yaş üstü bireyler. C1, 90 yaş üstü bireyler. C2, 85-89 yaş arası bireyler.

AŞILANMAYA BAŞLAYACAKLAR

C3, 80-84 yaş arası bireyler. C4, 75-79 yaş arası bireyler. C5, 70-74 yaş arası bireyler. C6, 65-69 yaş arası bireyler

2. Aşama A Grubu: Hizmetin sürdürülebilmesi için öncelikli sektörler. A1, Milli Savunma Bakanlığı. A2, İçişleri Bakanlığı. A3, Medya mensupları dahil kritik görevlerdeki kişiler. A4, Zabıta, özel güvenlik. A5, Adalet Bakanlığı. A6, Cezaevleri. A7, Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri). A8, Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanlar (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri.) A9, Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar.

B, 50-64 yaş arası bireyler. B1, 60-64 yaş arası bireyler. B2, 55-59 yaş arası bireyler. B3, 50-54 yaş arası bireyler.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR

3. Aşama A Grubu: Kronik hastalığı olan kişiler. A1, 40-49 yaş arası bireyler. A2, 30-39 yaş arası bireyler. A3, 18-29 yaş arası bireyler.

B Grubu: Diğer gruplar. B1, 40-49 yaş arası bireyler. B2, 30-39 yaş arası bireyler. B3, 18-29 yaş arası bireyler.

4.Aşama: Aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar.