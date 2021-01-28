6.5 milyon doz 8 Şubat’ta hazır

Türkiye’de 1 milyon 119 bin 886 sağlık çalışanı bulunuyor. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demekti. Geriye kalan 760.228 doz ise 380.114 kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı nüfusa uygulanacaktı.

İLK PARTİNİN TAMAMI DEVREDE

Bir kişiye iki doz yapılacağından diğer aşılar onay alana kadar 1.5 milyon kişinin aşılanacağı, kalan 1.5 milyon doz aşının ise bu kişilere 28 gün sonra vurulmak üzere saklanacağı Bilim Kurulu üyeleri tarafından belirtilmişti. Ancak dün 15:30 itibariyle aşılanan sayısı 1 milyon 511 bin 745 oldu. Bu da ikinci dozların yeni gelen 6.5 milyon dozluk aşının 14 günlük test süresi tamamlanmadan uygulanacağı anlamına geliyor. 6.5 milyon doz aşı 25 Ocak günü Türkiye’ye getirilmişti. Bu aşıların 14 günlük test süreleri 8 Şubat günü sona eriyor.