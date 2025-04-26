6.2'lik deprem büyük depremin habercisi mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

(Bilim insanları arasındaki görüş ayrılıkları) Bilimin özünde tartışma ortamı her zaman vardır. Bilim insanları birbirini eleştirirken bunu olumlu olarak alırız. Bu tartışma şu anda oluşmadı yıllardan beri var. Kamuoyu taraf tutar gibi taraf tutuyor. Kalemşörlerin biraz dikkat etmesi gerekiyor. Elbette birini savunabilir.

"İSTANBUL'DA DEPREM OLMAYACAK DEMEK ÇOK TEHLİKELİ"

Ben diyorum ki Marmara'nın içindeki deprem kıtalararası bir sorun yaşatır. Bizi gerçekten sekteye uğratır. Beka sorunu olduğuna katılırım. Bundan sonra İstanbul'da deprem olmayacak demek çok tehlikeli. Hiç mi tarih okumuyorsunuz? Bizim şansımız bunlar hep yazılmış, çizilmiş. O dönemdeki yıkımdan büyüklüğünü biz anlıyoruz.

Haberin Devamı

Bu tarihi gerçeklerden bakarak deprem gerçeğini küçümsemek, sırf halka sempatik gözükmek için böyle bir söylem geliştirmek doğru değil. 6.2 depremi İstanbul depremiydi yaşandı bitti demek çok çok tehlikeli.

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KADAR İVME DE ÖNEMLİ"

(6.2'lik depremde yıkım olmaması) Buradaki ivme değeri küçükmüş. 5 şiddetinde etkilemiş. 6 Şubat depremleri 10 üzerinde 11 üzerinde etkiledi. İvme çok önemli. Bir de zeminsel faktörler var. Ovanın zemini deprem dalgalarını yavaşlatır. Olağandan daha etkili olmaya başlar. Sadece depremin büyüklüğü etkili olur demek yanlış olur.

Kentsel dönüşümün başlama tarihi 2012. Depremler sizi beklemiyor biraz daha hızlı olmamız lazım. Yıkılabilecek binalar 300 bin civarında. Afetlerin en kötü tarafı kaos oluyor. 6.2'lik depremde bile.

Kırılmaya aday 4 fay parçası vardı Marmara Denizi'nde. Bu aktivite 2019 yılındaki depremin olduğu yerde gerçekleşti. Önce 3.9 sonra 6.2 oldu. Artçıları olması gerekiyordu ve oluyor. Dünkü 3.9 büyüklüğündeki deprem Kurburgaz'daki fayın en ucunda oldu. Eğer transfer olduysa yeni aktivite başlayabilir. Biz soru işareti koyduk. Günlük aktiviteyi iyi incelemek gerekiyor. Geliştiği nokta enteresandı.

Haberin Devamı

3.9'u yorumlarken 6.2 deprem oldu. Apartman şiddetle sallandı. 17 katlı bir sitede oturuyorum. Bizim sitede 2 bin 500 kişi falan yaşıyor. Maltepe'de oturuyorum. Derem haritalarının riski açısından Maltepe'yi çok riskli görürler. Bu sahil kesimi için doğru ama diğer kesim için doğru değil. Daha alçak katlı bir yeri tercih ederim.

Bir plansızlık var İstanbul'da. Gökdelenler dolu. Gökdelenler henüz büyük depreme karşı sınav vermediler. Bunun örneğini Myanmar'daki deprem gösterdi. 1100 km ilerde Bangkok şehrinde 45 katlı bina yıkıldı.

HANGİ İLÇELER RİSK ALTINDA?

Anadolu Yakası'nın tamamı daha avantajlı. Avrupa Yakası'nda Haliç'in kuzeyindeki yerler sağlam bir zemine sahip. Başakşehir kısmen iyi. Zemini de iyi. Kıyı kesimi Bağcılar, Zeytinburnu, Bakırköy nispeten daha zayıf zeminler.

Haberin Devamı

Sarı zeminler İstanbul'un yeni yerleşim yerleri. Türkiye Jeoloji haritasından çok basite indirerek ben yaptım. Sarı bölge tehlikeli. Buradan şu çıkmasın sarı bölgedeki herkes tehlike altında.

Vatandaşlar soruyor eve girelim mi girmeyelim mi? Ben de diyorum; Bunu bana geç sordunuz.

CEP TELEFONLARINDAKİ UYARI SİSTEMLERİ

Ben kullanmıyorum ama katılıyorum. 5 saniye önce bile öğrensek elimize belki fener alabiliriz. Bu depremi önceden bilmek değil önce onu söyleyelim. İlk dalgalar geldiğinde cihaz tespit ediyor. Yanıcı bütün devreleri kapatmak için süre olabilir. O süreyi zaten asansör ve merdiven kullanmamak için evde olmamız lazım. Merdivenler daima daha risklidir. Belki de deprem binayı yıkmayacak ama belki siz merdivenlerde zarar göreceksiniz. Şoku evde atlatmanız gerekiyor. 6 Şubat 2023 depremlerinde merdivenlerde birçok insanın cesedi bulundu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Deprem anında ve sonrasında psikolojimizi nasıl koruruz? Haberi görüntüle

Buradaki stres doğuya doğru bir transfer var. Dün küçük bir kaygı duyduk. Kumburgaz Fayı'nın ucunda oldu Şimdilik korkulacak bir durum görülmedi. Bu acaba artçı bir deprem mi yoksa yeni bir hareket mi diye kaygı duymuştuk. Ulusal resmi kurumumuz AFAD. AFAD bir görev verirse yapılması zorunlu. Kandilli de açıklama yapıyor ama resmi açıklama olarak AFAD'ı kabul ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...