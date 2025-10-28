Depremin ardından uzmanlardan kritik uyarı: Nagazaki atom bombasına eşdeğer, deprem fırtınası olabilir

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen deprem korkuya neden oldu. Deprem 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Deprem uzmanları depreme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

NACİ GÖRÜR UYARDI: HASARLI EVLERDEN UZAK DURUN

Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: “Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu .Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun.

“30 İLE 40 KİLOMETRELİK BİR YER KIRILMIŞ OLARAK GÖRÜLÜYOR”

Jeofizik Y. Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depreme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Sındırgı‘da yapı yıkımları için eşit değer 6,2’dir. Ne var ki önceki depremde yapılar yorulduğu için yıkım eşik değeri aşağı inmiştir. Bu deprem olasılıkla sındırgı ile gelen ve kırığını kesim yerinde olmuştur artçı depremleri en az 2 ile 3 ay sürecektir. Bu depremin arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği konusuna söylemek bilimsel olarak mümkün değildir. Sındırgı‘da olan deprem 6 Şubat depreminin olduğu Gaziantep Adıyaman Kahramanmaraş Hatay Adana Elazığ Malatya’da herhangi bir tetikleme yapmaz. M 6,1 lik depremin henüz kırık düzlemi çalışmaları yapılmamıştır. Ancak görünüş odur ki Sındırgı kırığı güneydoğuya doğru gelişmektedir. Önceki depremde yaklaşık 15- 20 km bir kırık gelişmiş ve bu depremle de yine 15’le 18 km uzunluğunda yer bir daha kırılmış olduğundan aşağı yukarı 30 ile 40 kilometrelik bir yer kırılmış olarak görülüyor. ”

“İZMİR KIRIĞI KIRILIRSA FELAKET OLUR”

“İzmir’den çok sorular alıyorum.” ifadelerini kullanan Ercan, “İzmir’deki yıkıcı deprem için beklediğimiz yer İzmir çukurun kuzey kıyısından geçen İzmir kırığıdır. Eğer burada bir deprem olursa Bornova Ovası’nda bir felaket olur aynı zamanda Bayraklı‘da Karşıyaka’da Alaybeyde Çiğli‘de çok fazla etkileri görülür. O nedenle bu bölgelerde ivedi olarak yer yapı güvenlik belgesi Jeofizik ve inşaat mühendisleri tarafından çıkarılıp tapuya işletilmesi gerekir. Eğer bu adım atılırsa olumsuz bir İzmir olumsuz bir Türkiye’yi ancak yaratabiliriz.” dedi.

PROF. DR. SÖZBİLİR: DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

“10 AĞUSTOS DEPREMİ SONRASINDA BELİRLEDİĞİMİZ BU YENİ FAYLAR TETİKLENDİ”

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 22.48'de meydana gelen depremin 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin dış merkezine çok yakın olduğunu belirtti.

Sındırgı'nın güneyinde 10 Ağustos depremi sonrasında yaptıkları arazi çalışmalarında yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni fayları haritaladıklarını kaydeden Sözbilir, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar, jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir. Bu yüzden hasarlı evlere girilmemesi ve yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: NAGAZAKİ ATOM BOMBASINA EŞDEĞER

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu değerlendirmelerde bulundu: “En büyüğü 4.2 olan çok sayıda artçı oldu, bu artçılar sürecektir hasarlı binalara girmeyiniz. Sındırgı yöresinde 10 Ağustos'tan bu yana 12 binden fazla deprem oldu. 6.1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık olarak Nagazaki atom bombasına eşdeğerdir. Geçmiş olsun Sındırgı. Hasarlı binalara girmeyelim. Bugünkü depremden sonra etkinlik uzun süre devam edecektir, sabır diliyorum. İnşallah can kaybı yoktur, yaralanan olmaz."