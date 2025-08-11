6.1’le fena sallandık... Merkez üssü Sındırgı

Haberin Devamı

Marmara ve Ege bölgeleri, dün akşam saatlerinde büyük bir depremle sallandı. Başta Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Manisa olmak üzere birçok ilde hissedilen sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, panik içerisinde evlerinden ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olarak açıkladı. Saat 19.53’te meydana gelen depremin derinliği ise 11 kilometre olarak hesaplandı. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

HASTANEDE PANİK

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi önünde araç kamerasına yansıyan görüntüler, yaşanan korku dolu anları gözler önüne serdi. Aracın dışında bekleyen vatandaşlar korku ile araca tutunurken, hastane içerisinde bulunan vatandaşlar ise panikle dışarıya kaçtı.

29 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremin ardından bölgeye geldi. Emniyet binası önünde yaptığı açıklamada deprem sonrası ilk olarak ekiplerin arama tarama çalışmalarını tamamlandığını belirten Bakan Yerlikaya, şunları söyledi: “Sındırgı merkezde 1 yıkılan bina var. Ayrıca bir de hasarlı bina var. Yıkılan binada 2 vatandaşımız kendi imkânlarıyla çıktı. 4 vatandaşımız AFAD ekiplerince kurtarıldı. 81 yaşında kurtarılan 1 vatandaşımız (Nihat Önbaş) hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerimiz ise depremle ilgili incelemelerini tamamladı. 68 kırsal yerleşimde 16 yıkık bina var. 12’si metruk 4’ünde ise yaşam var. Onlar da kendi imkânlarıyla çıkmış. Şu an itibariyle arama kurtarma yaptığımız bina yok. Ayrıca 2 minare yıkıldı. Hasar tespitin detaylarıyla ilgili sabahın ilk ışıklarıyla beraber ön hasar tespit gerçekleşecek. Peşinden detaylı tespitler yapılacak.”

“29 yaralı var. Şükürler olsun ki ağır yaralı yok. ‘Geçmiş olsun’ diyoruz. Elektrik, su, doğal gaz ile ilgili şükürler olsun, kesinti ve olumsuzluk yok. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk anından itibaren bizden bilgi aldı. Kendisinin geçmiş olsun dileklerini iletelim. Vatandaşlarımızın toplanma alanlarında beklemesinde, bu geceyi ihtiyatlı geçirmelerinde fayda var. AFAD koordinasyonunda bu çalışma çabuk bitti. 81 yaşındaki büyüğümüzün kurtarıldıktan sonra yaşamasını arzu ederdik.”

ERDOĞAN’DAN ‘GEÇMİŞ OLSUN’ MESAJI

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun” dedi.

6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi. Panikleyen bazı vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkarak sokakta beklemeye başladı. Bahçelievler ve Zeytinburnu’nda evlerine girmek istemeyen bazı kişiler, millet bahçeleri ile parklarda toplandı. Aileleriyle millet bahçelerine gelenlerden bazıları yanlarında getirdikleri sandalye ve hasır halılarda otururken, kimileri de çadır kurdu.

HASARLI BİNALARA GİRMEYİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’deki depremin ardından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”

‘SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb’im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” paylaşımını yaptı.

‘DUALARIMIZ YURTTAŞLARIMIZLA’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da şunları kaydetti: “Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışıyor. Dualarımız depremden etkilenen yurttaşlarımızla... Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah, milletimizi her türlü afetten korusun inşallah” temennisinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise “Rabb’im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” mesajını paylaştı.

MARMARA’YI ETKİLEMEZ

- Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların 5.1-5.2 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini, söz konusu depremin Marmara Denizi’ndeki fay hatlarını etkilemesinin mümkün olmadığını söyledi. Özmen, “İstanbul’un deprem tehlikesi, bu depremden önce ne kadar yüksek ise yine aynı şekilde o derece yüksektir” dedi. Yaklaşık 205 kilometre uzunluğa sahip Simav Fay Zonu’nun aktif ve yüksek deprem potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Özmen, Sındırgı segmentinde daha büyük bir deprem olasılığının ise yok denecek kadar az olduğunu kaydetti.

KIZILAY BÖLGEDE

- Türk Kızılay, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yapmak için bölgeye ulaşıldığını açıkladı. Kızılay ekipleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmetlerinin koordinesinden sorumlu olarak, mobil mutfakları ve beslenme ekipleriyle afetzedelerin yanında yer alıyor. Ekipler ve gönüllüler 30 araçla, depremden etkilenen vatandaşlar ile görevli arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yapıyor. Sahadaki beslenme faaliyetleri, ilgili kurumlarla koordineli ve ihtiyaçlar doğrultusunda kesintisiz devam edecek.