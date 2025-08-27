×
6.1 büyüklüğündeki depremin etkisiyle oldu! İlçede yer değişikliği yaşandı '2 ay içinde düzelecektir'

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 09:29

Balıkesir'de 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ve akabinde meydana gelen artçılar sonrasında termal suları ile ünlü Sındırgı ilçesinde bazı su kaynaklarının yeri değişti. Kuruyan su kaynaklarının yerine ise yeni termal kaynaklar ortaya çıkarken, suyun debisinde ise artış gözlemlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki jeotermal ve doğal su kaynaklarında önemli değişimlere yol açtı. Depremin etkilerini sahada inceleyen Bilim insanı Ali İlksen Demirözer, gözlemlerini paylaştı.

Demirözer, depremin odak noktasının yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirterek, "Bu tür depremleri sığ deprem kategorisinde değerlendiriyoruz. Yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiği için hem yeraltı sularını hem de yeryüzünü etkiledi." dedi.

Saha çalışmalarında önemli verilere ulaştıklarını söyleyen Demirözer, özellikle Ilıca Mahallesi ve Emendere Köyü çevresindeki jeotermal kaynaklarda debi artışı gözlemlediklerini ifade etti.

Demirözer, "Aynı zamanda jeotermal kaynakların içine yeraltı sularının da karıştığını tespit ettik" şeklinde konuştu.

"BAZI KAYNAKLAR KURUDU, BAZILARI YENİ OLUŞTU"

Depremin ardından su kaynaklarında farklı etkiler görüldüğünü dile getiren Demirözer, "Bazı su kaynaklarında debi artışı, bazılarında azalma, bazı noktalarda tamamen kuruma, bazı bölgelerde ise yeni kaynakların oluştuğunu gözlemliyoruz" dedi.

"2 AY İÇERİSİNDE AZALMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Deprem sonrası su kaynaklarında bulanıklık meydana geldiğini belirten Demirözer, "Artçı sarsıntılarla birlikte bu bulanıklık gözlemleniyor. Ancak yaklaşık 2-2,5 aylık süreçte bulanıklığın azalmasını ve kaynakların eski seyrine dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası fay kırıklarının da gözlemlendiğini belirten Demirözer, özellikle Alakır, Kozlu, İbirler, Orman İçi, Sinan Dede ve Aktaş kırsal mahallelerinin fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlattı.

Bu bölgelerde su kaynaklarının farklı şekillerde etkilendiğini aktardı. Demirözer, açıklamasının sonunda, "Artçı sarsıntıların yaklaşık iki ay içinde azalmasını öngörüyoruz. Yeni ve büyük bir deprem yaşanmaması halinde bölgemizdeki doğal su kaynakları eski rutin düzenine dönecektir" dedi.

