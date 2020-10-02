5nci kattan düşen kediye yanlış tedavi iddiasına suç duyurusu

Elvankent'te oturan Sabri Akkerman’ın kedisi Alfa, geçen temmuz ayında 5’nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Akkerman, yaralanan kediyi veteriner kliniğine götürdü. Kedinin röntgeni çekilerek tedavisine başlandı. Kalçasında çatlak tespit edilerek, 10 gün klinikte buna göre tedavi uygulanan, fizik tedavi de gören kedinin sağlığında düzelme olmadı. Bunun üzerine Akkerman, kediyi başka bir veteriner kliniğine götürdü. Burada çekilen röntgende kedinin omuriliğinde kırık olduğu ve yanlış tedavi nedeniyle bu kırığın büyüdüğü belirlendi. Kedi, burada tedavi altına alınırken, Sabri Akkerman, yanlış tedavi uyguladığını ileri sürdüğü veteriner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



’YANLIŞ TEDAVİDEN SONRA BİR DE DARBETTİ’



Akkerman, ilk tedavinin yanlış yapılmasından dolayı kedinin omurundaki problemin geri dönülemez bir hal aldığını söyledi. Akkerman, bu durumu söylediğinde veterinerin kendisini darbettiğini, bununla ilgili de darp raporu alarak suç duyurusunda bulunduğunu anlatarak, "Ben hiçbir şekilde hakaret etmeden durumu söyledim. Kolumdan tutularak elimde sakat kedimle birlikte dışarı atıldım. Polisin gelmesini bekledim, polis geldi, tutanak tutuldu, darp raporu aldım ve şikayetçi oldum" dedi. Akkerman, tanının doğru konulup, sargı ve kafes istirahatiyle sağlığına kavuşacakken, yanlış tedavi sonrası, Alfanın artık kendi iradesiyle tuvaletini bile yapamadığını ve yürüyemediğini söyledi. Akkerman, Alfanın acılarının azalması için operasyon geçirdiğini; ama yürüme şansının kalmadığını, buna rağmen bir umut olarak yine fizik tedavisini başka bir veteriner kliniğinde devam ettiğini kaydetti.



’ALFA VAZGEÇMEDİKÇE BİZ DE VAZGEÇMEYECEĞİZ’



Alfa’nın tedavisini 3 haftadır sürdüren Veteriner Tekniker Yağmur Denli ise, "Burada yoğun bir fizik tedavi alıyor. Birtakım egzersizler yapılıyor. Manuel terapiler alınıyor, magneto terapi dediğimiz manyetik alan tedavisi ve aynı zamanda da koşu bandına alıp egzersizler yaptırıyoruz. Kaslarını güçlendirip aynı zamanda güçlendirmeyi hedefliyoruz. Alfa ufak da olsa gelişme gösteriyor. Çok azimli ve çok güzel savaşıyor. Alfa vazgeçmedikçe biz de vazgeçmeyi düşünmüyoruz" dedi