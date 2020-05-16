5’lik maske satışta

Sektörün ambalajla ilgili yeterli hazırlığı olmadığı için bugüne kadar 5 ve 10’luk paketlerin piyasaya sürülemediği belirtilirken, ambalaj konusunda hazırlıklı olan PTT, yerli e-ticaret sitesi epttavm.com üzerinden 5 ve 10’luk maske satışlarına başladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki eczane ve marketlerde de bu hafta sonundan itibaren 10’luk maske paketlerinin satışa sunulması bekleniyor. Marketlerde 5’lik paket satışının ise birkaç günü bulabileceği belirtiliyor.

Filtre ve koruyucu özellik standardı getirilerek satışına izin verilen yıkanabilir bez maskenin satış fiyatına ilişkin de, tıbbi maskede olduğu gibi üst limit getirileceği öğrenildi. Bez maskede en az 5 yıkamaya dayanıklı standart baz model için üst limitin 4 TL olarak açıklanması bekleniyor.