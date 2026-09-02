5'inci kattan düşen 4 çocuk annesi Bedriye'nin ölümünde kan donduran ifadeler: 'Karımı dövdüm, aşağı attım'

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Olay, 11 Ağustos’ta Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Çevre Yolu üzerindeki Tanlar Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen bir şekilde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Bedriye Naz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Naz'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Naz’ın cenazesi, ilçenin kırsal Acırlı Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Soruşturma kapsamında, olaydan önce tartıştıkları iddiası üzerine gözaltına alınan Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Midyat Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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‘DÜŞMEDİ, İTİLDİ’

Bedriye’nin ablası Filiz Dilekçi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Benim gencecik kardeşimi katlettiler. Canice öldürdüler. 5’inci kattan itildi kocası tarafından. Bu vicdansız sadece Bedriye Naz'ı öldürmedi, 4 çocuğunu annesiz bıraktı. ‘Ne olacak o çocukların hali?’ diye hiç düşünmedi. Bizleri perişan etti. Nasıl bir vicdan anlamadık. Bizlere bunları yaşattı. Bu cani adamı herkes tanısın. Tüm dünya tanısın. Adalet istiyoruz. Gerçekten adalet istiyoruz” dedi.

‘EŞİMİ AŞAĞI BEN ATMADIM’

Olaydan önce tartıştıkları iddiasıyla tutuklanan Bedriye’nin eşi Levent Naz’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Naz, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, “Olay günü mutfakta eşimin telefonla birisiyle mesajlaştığını gördüm. ‘Kiminle mesajlaşıyorsun?’ diye sorduğumda panikleyerek telefonu hemen kapattı ve pijama altının içine sakladı. Telefonu kendi rızasıyla vermeyince zorla elinden almaya çalıştım. Telefonu açtığımda, eşimin normalde kullandığı hesaptan farklı, gizli bir hesabının açık olduğunu fark ettim. Bu durumu görünce eşime, yaşananları ailesine anlatacağımı söyledim. Bunun üzerine Bedriye cinnet geçirdi ve ailesine haber vermemi engellemeye çalıştı. O esnada antredeydik. Hemen kardeşim Yusuf'u arayarak, ‘Eşim başka erkeklerle konuşuyor, gel çocukları al’ dedim. Ben telefondayken eşim bir anda salona doğru koştu, pencereyi açtı ve kendisini camdan aşağıya attı. Arkasından koşup onu ellerinden yakalamaya ve tutmaya çalıştım ancak ağır olduğu için tutamadım. Aşağı baktığımda eşimi yerde o halde görünce büyük bir panik yaşadım. Dışarı çıkıp hemen eşimin mesajlaştığı o erkeği aradım. Bu arada evden çıkarken mahallemizdeki marketten bir bıçak almıştım. Binadan çıktığım sırada orada duran bir araçtaki şahsa beni biraz ileriye bırakmasını rica ettim. Yaklaşık 2-3 kilometre gittikten sonra araçtan indim. Yolda motosikletle geçen bir tanıdığımı görünce beni Midyat'a bırakmasını istedim. Midyat'tayken kardeşim Y. beni arayarak nerede olduğumu sordu ve hemen emniyete gidip ifade vermemi söyledi. Emniyete gitmek üzere hareket edecekken polisler geldi. Eşimi kesinlikle aşağıya ben atmadım, onu öldürmedim” dedi.

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TANIK: ‘KARIMI BEN ATTIM’ DEDİ

Levent Naz'ın olay günü evden çıktıktan sonra aracına bindiği A.A.’nın görgü tanığı olarak alınan ifadesinde, olay günü apartmanın önünde kalabalık gördüğünü, yerde yatan kadını fark ettiğini ve daha sonra aracına binerken bir kişinin kendisini durdurduğunu söyledi. Kendisine gösterilen fotoğraflardan aracına binen kişinin Levent Naz olduğunu kesin olarak teşhis eden A.A, Naz'ın kardeşi Y. ile konuştuğunu ve ‘Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel’ şeklinde telefonda bağırdığını aktardı.

Bedriye Naz'ın eniştesi V.D. de polisteki ifadesinde, olay günü Levent Naz'ın kendisini aradığını belirterek, telefonda, “Bedriye'nin telefonla başka kişilerle görüştüğünü yakaladım, dövmekten mahvettim onu. Şimdi öldürdüm, gelin alın” dediğini kaydetti.

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‘BAŞKASI İLE KONUŞUYORDU, ONU AŞAĞI ATTIM’ DEMİŞ

Bir diğer tanık komşu H.A. ise olay günü evden Bedriye’nin ‘yapma’ şeklindeki bağırışlarını ve çocukların ağlama seslerini duyduğunu anlattı. Eve gittiğinde Bedriye’nin kendisine ‘Beni kurtar, Levent beni öldürecek’ dediğini aktaran H.A., daha sonra Levent Naz’ın kendisine ‘Bedriye başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım’ dediğini söyledi.

Levent Naz’ın olaydan sonra evi terk ederek marketten bıçak aldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, markete girip aldığı bıçağı beline sokan Naz’ın ücretini vermeden çıktığı görüldü.

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