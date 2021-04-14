MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı
GeriGündem 5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı

BURSA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Yusuf Hassun (5), beton zemine düşerek, ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İstiklal Caddesi'nde, 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda oynayan Suriyeli Yusuf Hassun, iddiaya göre, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yusuf, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf Hassun'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

5inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi