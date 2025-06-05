5’inci dalgada 22 tutuklama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen dört ayrı soruşturmada toplam 38 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişi sağlık sorunları gerekçesiyle savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, bir kişi de geçen pazartesi günü sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanmıştı. 36 kişi ise önceki gün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülmüştü. Savcılık ifadelerinin ardından 5 belediye başkanı ve eski milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da arasında olduğu 30 kişi tutuklanma talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

21 SAATLİK SORGU

Hâkimlikteki sorgularının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Ebubekir Akın, Erdal Celal Aksoy, Özer Ayık, Sırrı Küçük, Yusuf Yadoğlu, Erhan Daka,Baki Aydöner, Fikret Demir, Burak Korzay, Celal Tekin, Mehmet Mandacı, Rıza Can Özdemir, İsmet Abacı, Ömer Kazancı tutuklandı. Görkem Kızılkayak, Hakan Ateş, İsmail Yalçın, Şazime Sena Çelik, Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli, Songül Demir, Halil Satı, Gürkan Polat, Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Önceki gün 07.00 sıralarında adliyeye götürülen 36 kişinin işlemleri yaklaşık 21 saat sürdü.

Öte yandan CHP’ye yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmalarında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de aralarında olduğu 8 kişi, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan İzmir’e sevk edilecekleri öğrenildi.

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TUTUKLU BAŞKAN SAYISI: 11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada bugüne kadar 11 belediye başkanı tutuklandı. Tutuklanan isimler şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin.