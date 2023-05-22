Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

5'inci Cumhurbaşkanı Sunay, mezarı başında anıldı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#TBMM#Cevdet Sunay
5inci Cumhurbaşkanı Sunay, mezarı başında anıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 11:27

Türkiye Cumhuriyeti'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölümünün 41'inci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Haberin Devamı

Cevdet Sunay'ın 41'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve Cevdet Sunay'ın kızı Aysel Sunay Önel ile askeri personel katıldı. Tören, Sunay'ın öz geçmişinin okunması ile başladı.

5inci Cumhurbaşkanı Sunay, mezarı başında anıldı

Daha sonra Sunay'ın mezarına, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sunay ailesi adına çelenk konuldu. Tören, saygı duruşunun ardından protokol üyelerinin aileye taziyede bulunmasıyla sona erdi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#TBMM#Cevdet Sunay

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı
Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısının gizemi 35 yıldır çözülemiyor Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde

'Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısı'nın gizemi 35 yıldır çözülemiyor! 'Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde'

#Dark Avenger
1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık