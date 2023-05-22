5'inci Cumhurbaşkanı Sunay, mezarı başında anıldı

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Cevdet Sunay'ın 41'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve Cevdet Sunay'ın kızı Aysel Sunay Önel ile askeri personel katıldı. Tören, Sunay'ın öz geçmişinin okunması ile başladı.

Daha sonra Sunay'ın mezarına, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sunay ailesi adına çelenk konuldu. Tören, saygı duruşunun ardından protokol üyelerinin aileye taziyede bulunmasıyla sona erdi. (DHA)