5’i Fransız 13 özel okula ‘ortak ücret’ soruşturması

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Rekabet Kurulu geride bıraktığımız 2021-2022 yılına ait özel okul ücretlerini kapsayan şikâyetleri ele aldı. Kurul, İstanbul’da faaliyet gösteren Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin ortak fiyat tespiti yaptıkları şüphesinden hareket ile rekabet kanununun ilgili maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle yapılan ön araştırmayı karara bağlayarak soruşturma açtı. Kurul, İstanbul ve Ankara’daki diğer özel okullar için de ön araştırma yürütüyordu. Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak Ankara merkezli ABC Koleji, Aydın Yayıncılık, Çözüm Dergisi, ESS Eğitim, Maya-Gen Eğitim, Özel Arı Eğitim, Sınav ve Yükselen Koleji için de soruşturma kararı aldı.

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ORTAK FİYAT SUÇTUR

Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan konuyla ilgili şöyle konuştu: “1, 5 ve 9’uncu sınıflar gibi fiyatın serbest olarak belirlendiği sınıflarda, farklı kurumlar ortak fiyat belirlerse, bir kurum diğerine ‘Sen fiyatını şu kadar yaptın, ben de o kadar yapacağım’ derse suçtur. Daha detaylı yorum yapabilmek için sürecin daha da netleşmesi lazım.” Rekabet Kurulu soruşturma kapsamında söz konusu kurumların 15 gün içinde sözlü savunma vermesini isteyecek. Eğer rekabete aykırı durum tespitine bağlı ceza kesilirse, kurumların yıllık ciroları üzerinden belirlenecek oran kadar idari para cezası uygulanacak. Ceza kararı çıkması durumunda özel okulların idare mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor.

KANUN NE DİYOR?

İlgili kanuna göre özel okullar ara sınıf geçişlerinde öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen zam oranında artış yapmak zorundayken, 1., 5. ve 9’uncu sınıflarda esnek fiyat artışı uygulayabiliyor. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi gereğince açılan soruşturmanın nedeni de yeni kademeye başlangıç sınıflarında söz konusu okulların birlikte hareket edip kanuna aykırı olarak ortak fiyat belirledikleri yönündeki iddialar.

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FRANSIZLAR 2013’TE UYARILDI

Rekabet Kurulu 2013 yılında da İstanbul’daki Fransız liselerinin ücretlerini rekabeti bozucu şekilde belirleyip belirlemedikleriyle ilgili ön soruşturma başlatmıştı. Söz konusu okullar için aynı maddeye dayanılarak inceleme başlatılmış sürecin sonunda soruşturmaya gerek olmadığına hükmedilmiş ancak bu kurumlar rekabeti bozucu etki doğuracak uygulamalardan kaçınmaları konusunda uyarılmıştı.