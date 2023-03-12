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596 aileye ev olacak

Güncelleme Tarihi:

#Katar#Konteyner#Hatay
596 aileye ev olacak
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

Katar’ın 2022 Dünya Kupası sırasında kullandığı konteynerler, Hatay’da kurulmaya başlandı. Konteyner şehir, ilk misafirlerini önümüzdeki hafta almayı planlıyor. 600 konteynerin kurulduğu kentte, 596 ailenin kalması planlanıyor.

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Katar, deprem felaketi nedeniyle Türkiye’ye 10 bin konteyner göndereceğini açıklamıştı. Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda kullanılan konteynerlerin ilk partisi, Türkiye’ye geldi ve Hatay’daki Derince Mahallesi’nde kurulmaya başlandı. 34 bin metrekarelik alanda kurulan konteyner kentin inşa çalışmaları halen sürüyor. Yetkililer, depremzedelerin önümüzdeki haftadan itibaren konteynerlere yerleştirilmesini planladıklarını aktardı. 600 konteynerin kurulduğu kentte, 596 ailenin yerleştirilmesi planlanıyor.

596 aileye ev olacak


SOSYAL ETKİNLİK ALANLARI DA KURULACAK

Hatay’da kurulacak konteyner kentlerin koordinesi için görevlendirilen ve bölgede yaklaşık 1 aydır görev yapan Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti adı verilen yerleşkenin çevresinde sosyal etkinlik alanlarının da kurulacağını anlattı. Hürriyet’e konuşan Kaymakam Yönden, “Şu an ilk parti geldi. Bir haftada gelir diye hesapladık ama denizdeki dalgalanmadan dolayı biraz gecikme oldu. Burada bir hayat olacak. 4-5 kişi kalabilecek şekilde planlanıyor” dedi.

Hazırlanan konteynerlerde kalabalık ailelerin kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Yönden, “Şehit ailesi, depremde ailesinden birinin kaybolması, engellilik durumu öncelik oluşturacak. Bir aile 8 kişiyse buraya vermeyeceğiz. Kalabalık olmamasına dikkat edilecek” diye konuştu.

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596 aileye ev olacak


‘ÇADIRDAN KONTEYNER SÜRECİNE GİRDİK’

Yönden, Hatay genelinde 97 tane konteyner kent kurulduğunu da anlatarak, “Bunların 39’unu Antakya ve Defne ilçelerinde kuruyoruz. Depremin ilk günlerde çadır bulma süreciydi. Şimdi konteyner süreci başladı. Türkiye’de üretilen 3 aylık konteynerlerin tamamını biz satın aldık. Ama üretim sınırlı durumda” değerlendirilmesinde bulundu.

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596 aileye ev olacak

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN

18 metrekare olan konteynerlerin içerisinde bir yatak odası, duş, tuvalet, mini buzdolabı, su ısıtıcısı ve iki kişilik bir masa yer alıyor. konteyner içinde kalacak depremzedelerin yemek yapabilecekleri bir mutfak sistemi bulunmuyor. Vatandaşlar yemeklerini kentin çevresinde kurulacak olan aşevlerinde alabilecek. Konteynerlerde kalmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurusu alınıyor. Katar’ın gönderdiği 10 bin adet konteynerin 5 bin adedi Hatay’da kurulacak, geri kalan diğer 5 bin konteyner ise depremden etkilenen diğer illerde kurulacak.

 

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#Katar#Konteyner#Hatay

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