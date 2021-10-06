5953 sayılı kanun nedir? 5953 sayılı kanun içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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Çalışma hayatını tanzim eden temel yasanın dışındaki yasalardan birisi de 5953 sayılı Kanundur.

5953 Sayılı Kanun Nedir?



Genellikle "Basın İş Kanunu" olarak bilinen 5953 sayılı Kanun'un tam ismi "Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun" dur.



5953 Sayılı Kanun İçeriğinde Neler Yer Alır?



5953 sayılı Basın İş Yasası, Türkiye'de yayınlanan gazete ve süreli yayınlarla, haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışanları kapsar. Örneğin, gazeteci kimdir, kimeler gazeteci denir konusunun cevabı Basın İş Kanununda bulunur. Buna göre; 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamı içerisinde olan, fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir.



Hangi Hakları Saklar?



Temel Kanun olan 4857 sayılı İş Kanunu, işçi ve işveren arasındaki münasebetleri tanzim eden temel bir yasadır. Ancak bu temel yasanın dışında başkaca özel kanunlarda vardır. 5953 sayılı Kanun da çalışma hayatını düzenleyen böyle özel bir kanundur.



5953 sayılı Kanun kısaca "Basın İş Kanunu" hangi alanlarda ve kimleri kapsadığını açıkça düzenlemektedir. Genel bir tanımla, fikir ve sanat işinde çalışma durumu bu Kanun kapsamında sayılmak için gereklidir. En bilinen meslek grubu "gazeteciler" olmakla birlikte yazarlar, çevirmenler, kameramanlar, editör gibi meslek grupları da 5953 sayılı kapsamında bulunur. Çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki her türlü ilişki bu Kanun ile düzenlenmiştir.