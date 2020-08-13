59 Trafik Cezası nedir? Madde 59 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

59 trafik cezası en çok kesilen trafik cezalarından biridir. Dolayısıyla bu trafik ceza kodunun ayrıntıları ile bilinmesi önemlidir.

59 Trafik Cezası Nedir?

Kara yollarında zorunlu haller dışında keyfi bir şekilde duraksama yapmak yasaktır. Bu kuralı ihlal eden sürücülere 59 trafik ceza kodu kesilmektedir. Aynı zamanda sadece duraksama değil karayollarında zorunlu haller dışında park etmekte yasaktır.

Madde 59 Trafik Cezası Ne Kadar?

2020 yılı itibari ile 59 kodlu trafik cezasının ceza miktarı 108 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 59 Trafik Cezasının Erken Ödeme İndirimi Var mı?

59 trafik ceza kodunun erken ödeme indirimi %25'dir.

Ceza Puanı Kaçtır?

20 ceza puanı uygulanır.