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59 gündür haber alınamıyor: Oğlunu umutla beklerken, gelen valiziyle yıkıldı

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#Yiğit Acar#Gemi#Giresun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 10:30

Mısır'ın Suez Limanı’ndan açık denize açılan yük gemisinde kaybolan makine mühendisi Yiğit Acar'dan (24) 59 gündür haber alınamıyor. Arama-kurtarma çalışması yürütülen Acar'ın eşyalarının bulunduğu valizi ise Giresun’daki ailesine gönderildi. Oğlundan gelecek haberi umutla beklerken valiziyle hüzünlenen Arzu Acar, "Eşyaları geldi, tertemiz. İnşallah Yiğit’im de gelecek. Gitti gideli açmadım perde ve pencereyi birlikte açacağız" dedi.

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Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan gemide 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi ve makine mühendisi Yiğit Acar’ın, 7 Eylül akşamı gemide kaybolduğu belirlendi. Süveyş Kanalı'nı geçip, açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar, bulanamadı. Kahire Büyükelçiliği'nce Mısır makamlarına bilgi verilen olayla ilgili başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edildi. Kaybolduğu gün saat 14.30'da gemide görüldüğü öğrenilen mühendis için gidilen rota üzerinde arama çalışmaları yapıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ülkede başlattığı arama-kurtarma çalışmalarında da genç mühendisin izine rastlanılmadı.

VALİZİ AİLESİNE GÖNDERİLDİ

Yiğit Acar'ın eşyalarının bulunduğu 2 valizden 1'i, Portekiz Konsolosluğu'ndan İstanbul'a, buradan da Şebinkarahisar Savcılığı'na gönderildi. Savcılık görevlileri, aileye Acar'ın eşyalarının yer aldığı valizi teslim etti. Şebinkarahisar Savcılığı, valizden çıkan Acar'a ait cep telefonu ve bilgisayarı ise incelemeye aldı. Acar'a ait diğer valizinin ise bulunamadığı belirtildi. 

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59 gündür haber alınamıyor: Oğlunu umutla beklerken, gelen valiziyle yıkıldı



'O GELECEK, BEKLİYORUZ'

Acar ailesi de 59 gündür umudunu yitirmeden oğullarının geleceği günü bekliyorlar. Anne Arzu Acar, oğlundan gelecek haberi umutla beklerken, valiziyle hüzünlendi. Oğlunun eşyalarını valizden çıkararak dolabına asan Acar, gözyaşı döktü. Oğlunun özlemini kokladığı kıyafetlerine sarılarak gidermeye çalışan Acar, "O gelecek, bekliyoruz, ümidimiz var. Eşyaları geldi, tertemiz. İnşallah Yiğit’im de gelecek. Gitti gideli açmadım perde ve pencereyi birlikte açacağız" dedi.

Yiğit Acar'ın kaybolduğu, Liberya bayraklı, 172 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki 'Dema M' adlı geminin, genel kargo taşımacılığında kullanıldığı belirtildi. Cezayir açıklarından yol alan gemi, Cebelitarık Boğazı'nı geçerek Portekiz'in Porto Limanı'na ulaşmıştı. 

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#Yiğit Acar#Gemi#Giresun

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