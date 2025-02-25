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59 DEAŞ’lı yakalandı

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#DEAŞ#Operasyon#İlim Ve Hikmet Dergisi
59 DEAŞ’lı yakalandı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 07:00

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 68 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ’ın deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada bazı şüphelilerin, şüpheli Zeynel P.’nin sözde sorumluluğunda olduğu belirlenen “İlim ve Hikmet Dergisi” adı altında bir araya gelerek yasadışı toplantılar düzenlediklerini tespit etti. Ümraniye’de bir mescitte toplandıkları belirlenen DEAŞ bağlantılı şüpheliler, yardım parası adı altında toplanan zekât, fitre, infak paralarını yurtdışındaki DEAŞ’lı örgüt üyelerine aktardı. Toplanan yardım paralarıyla örgüt üyelerini yasadışı yollarla Türkiye’ye sokmak isteyen şüphelilere yönelik 68 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi, 59 kişi yakalandı. Adreslerde örgütsel dokümanlar ve terör örgütüne yönelik flamalar ele geçirildi. Toplantı yapılan adres mühürlendi. 

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#DEAŞ#Operasyon#İlim Ve Hikmet Dergisi

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