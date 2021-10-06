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5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanun içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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5816 sayılı kanun nedir 5816 sayılı kanun içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar

5816 sayılı kanun en çok merak edilen kanunlardan bir tanesidir. Sizin için 5816 sayılı kanunun ne olduğunu, bu kanunun içeriğinin neleri kapsadığını ve hangi hakları sağladığını derledik.

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Atatürk aleyhine işlenen suçlar konusunda uygulamaya konulmuş olan 5816 sayılı kanun, 25 Temmuz 1951 tarihi içinde kabul edilmiştir ve 31 Temmuz 1951 tarihinde ise Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.

5816 Sayılı Kanun Nedir?

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ya da 5816 sayılı kanun, kamuoyunda anıldığı biçimi ile Atatürk'ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti kanunu ifade etmektedir. Bu kanunun konusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan ve ilk Cumhurbaşkanı kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenecek olan suçlardır.

5816 Sayılı Kanunun İçeriği Nelerdir?

Atatürk'ün heykellerine ve büstlerine yapılan saldırıların çoğalması sebebiyle Demokrat Parti iktidarı tarafından 5816 sayılı kanun çıkarılmıştır. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmiş ya da söven kişi bir seneden üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Atatürk'ü temsil eden büst, heykel ve abideleri ya da Atatürk'ün kabrini tahrip etmiş, kırmış, bozmuş ya da kirletmiş olan kimseye bir seneden beş yıla kadar ağır nitelikteki hapis cezası verilmektedir. Bu fıkralarda yazılı olan suçları işlemeye başka kimseleri teşvik eden kişi asıl fail gibi cezalandırılmaktadır.

5816 Sayılı Kanunun Sağladığı Haklar Nelerdir?

Birinci maddede yazılı olan suçlar; iki ya da daha fazla kişi tarafından toplu olarak ya da umumi ya da umuma açık olan mahallerde yahut basın aracılığı ile işlenirse hükmolunacak olan ceza yarı nispetinde artırılmaktadır. Birinci maddenin ikinci fıkrası içinde yazılı olan suçlar zor kullanılarak işlenir ya da bu suret ile işlenmesine teşebbüs olunur ise verilecek olan ceza bir misli artırılmaktadır. 5816 sayılı kanunda yazılı olan suçlar nedeni ile Cumhuriyet savcılıkları tarafından re'sen takibat yapılmaktadır. Bu kanunu ise Adalet Bakanı yürütmektedir.

 

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