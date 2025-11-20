×
58 yıldır su altındaydı: Dede toprağı gün yüzüne çıktı! 'Şu an tam da dedemin arazisi üzerindeyiz'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 11:24

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, tarımsal sulama amacıyla yapılan Akköy Barajı, son yılların en kurak mevsimini yaşıyor. Sonbaharda beklenen yağışların olmaması nedeniyle barajı besleyen derelerin bir bölümü de kurudu. Akköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Koçak (71), “Şimdi 58 yıldır su altında kalan ve görmediğim dedemin toprakları ortaya çıktı. Şu an tam da dedemin arazisi üzerindeyiz" dedi.

Yeşilhisar ilçesinde Asarcık Deresi üzerinde, 1964-1967 yılları arasında tarımsal sulama amacıyla yapılan 7,5 milyon metreküp kapasiteli Akköy Barajı’nın bir bölümünde sular çekildi. Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı bölgede, sonbaharda da yeterli yağış olmayınca barajı besleyen bazı derelerin bir kısmı kurudu.

Sadece balıkların yaşayabileceği kadar su kalan barajda, savak suyunun salındığı beton havuz ortaya çıktı. Suların çekilmesinden sonra, bölge halkının dedelerinin yıllar önce tarım yaptığı araziler de gün yüzüne çıktı.

‘ZOR DURUMDAYIZ’

Barajın bölge halkı için tarım amaçlı yapıldığını söyleyen Akköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Koçak, “Kale, Akköy, ve Yeşilhisar sulamalı yapıldı ama şu anda kuraklıktan dolayı barajın büyük kısmı boş durumda. Biz de bölge halkı olarak su olmadığı için zor durumdayız. Barajın dolma durumu yok. Sonbahar geçti, hala bir yağış yok. Eskisi gibi karlar yağmıyor. Biz küçükken çok iyi kar olurdu. Rüzgar değdi mi hep silinirdi ama artık yağış yok. Başköy ve Güzelöz’den gelen bir kaynağın suyuydu. Eskiden sular çoktu, kaynak çoktu, yağış boldu. Şu anda yağış olmadığından hepsi çekildi” diye konuştu.

‘KALAN SU BALIKLARA YETER’

Suyun 3-4 kilometre çekildiğini de belirten Koçak, “Kalan su ancak balıklara yeter. Şimdi 58 yıldır su altında kalan ve görmediğim dedemin toprakları ortaya çıktı. Burada dedemin 10 dönüm arazisi vardı. Şu an tam da dedemin arazisi üzerindeyiz. Su yok, dedemin malının içinde geziyoruz. Kuraklıkla mücadelemizde var olan suyumuzun bu dere yataklarındaki kaynağın ve dere yatağının temizlemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Koçak, ayrıca, “Yazın, gerek Kale gerekse Akköy ve Yeşilhisar Yukarıdere Mahallesi’ndeki bağlarda biz sebze alamadık. Tam sebze yiyeceğimiz zaman barajda su bitti. Sebzeden vazgeçtik ağaçlarımız kuruma durumuna geçti. Kuraklıktan dolayı çok sıkıntıdayız. Bunu çok tasarruflu kullanmamız lazım suyun kıymetini bilmemiz lazım” dedi.

