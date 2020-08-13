58 Trafik Cezası nedir? Madde 58 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Günümüzde yazılan trafik cezalarının bir kısmı dalgınlık sonucu ortaya çıkan ihlalden dolayı yazılırken, bir kısmı ise bilerek ve isteyerek kurallara riayet etmeyen kişilere yazılmaktadır. Bu cezalardan bir tanesi de 58 numaralı ceza maddesidir. Bu ceza maddesine uymayan kişiler idari para cezasıyla cezalandırılır. 58 trafik cezası nedir? 58 trafik cezası puanı kaçtır? Ceza indirimli ödenebilir mi? 58 trafik cezası nasıl ödenir? İşte, bilinmesi gerekenler.
58 trafik cezası maddesi aksine bir işaret yer almadıkça araçların gittikleri yöne göre yolun sağ tarafında durmamak, inişleri ve binişleri sağ taraftan yaptırmamak için koyulan bir ceza maddesidir.
58 Trafik Cezası Ne Kadar?
Madde 58'den ceza alan kişiler 132 TL para cezası öderler.
58 Trafik Cezası Puanı Kaçtır?
Bu madde gereği ceza alan kişiler 132 TL para cezası ödemenin yanı sıra 15 puan da ehliyetlerine yansır.
58 Trafik Cezası Nasıl İndirimli Ödenir?
Ödemeyi 15 gün içinde yaparak %25 daha az ödersiniz.
58 Trafik Cezası Nasıl Ödenir?
Postane ve bankalar aracılığıyla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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