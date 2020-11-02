58 saat sonra mucize

Ambulansla hastaneye kaldırılan İdil, tedavi altına alındı. Şimdi aile İpek’ten de güzel haber bekliyor. Ailenin yakınlarından Selin Çatal, “Yüreğimizi o enkazın altında bıraktık. Deprem olduğunda kardeşlerin öğretmen olan anneleri evde değildi. Çocuklar depreme yalnızken yakalanmışlar. Dualarınızı eksik etmeyin. Onlar bir kurtulsun, varsın ömür boyu çadırda yaşayalım” dedi.