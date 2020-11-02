58 saat sonra mucize
Dün gece, Emrah Apartmanı’nda sevinç vardı. 8 yaşındaki kardeşi İpek Şirin’le enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin, 58 saat sonra kurtarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan İdil, tedavi altına alındı. Şimdi aile İpek’ten de güzel haber bekliyor. Ailenin yakınlarından Selin Çatal, “Yüreğimizi o enkazın altında bıraktık. Deprem olduğunda kardeşlerin öğretmen olan anneleri evde değildi. Çocuklar depreme yalnızken yakalanmışlar. Dualarınızı eksik etmeyin. Onlar bir kurtulsun, varsın ömür boyu çadırda yaşayalım” dedi.
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