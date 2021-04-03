58 ilde kısıtlamalı hafta sonu

İstanbul, Ankara, İzmir’in de bulunduğu çok yüksek risk grubunda yer alan 58 ilde cumartesi ve pazar günü kısıtlamalar var. Bu illerde dün akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi sabah saat 05.00’te bitecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan 58 il şunlar:

İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

PAZAR GÜNÜ YASAKLI İLLER

Yüksek risk gurubunda yer alan 12 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa ve Tunceli) hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece pazar günü geçerli olacak. Bu illerde sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Kısıtlamalar pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’te bitecek.

BU İLLERDE YASAK YOK

Düşük risk grubunda yer alan Şırnak ile orta risk grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak ve Van’da ise hafta sonu yasağı uygulanmayacak. Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi sadece 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

LOKANTALARDA PAKET SERVİS

Lokanta, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri, kısıtlama uygulanan cumartesi-pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis yapabilecek. Online sipariş firmaları ise 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

NİKÂH VE DÜĞÜNLERE BU HAFTALIK İZİN VAR

Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında daha önceden tarih almış nikâh merasimleri yapılabilecek. Düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) yasaktan muaf tutulacak.

MARKETLER AÇIK

Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerde market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine bu süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar, araç kullanmadan yürüme mesafesindeki yerlere giderek ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

GAZETE BAYİLERİ AÇIK

Yasağın uygulanacağı cumartesi ve pazar günlerinde gazete bayileri de saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın bayilerde gazetelerini alabilecekler.

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