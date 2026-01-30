Haberin DevamÄ±

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸikliÄŸin olmayacaÄŸÄ± ve Ã¼lke genelinde mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin edilirken; RÃ¼zgarÄ±n genellikle gÃ¼ney, zamanla Trakya'da kuzey yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara'nÄ±n gÃ¼neyi, Ä°Ã§ Ege, BatÄ± Akdeniz'in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadolu ve Karadenizâ€™in iÃ§ kesimlerinde kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/saat) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸerek yaÄŸÄ±ÅŸlar yurdun tamamÄ±na yayÄ±lÄ±yor. Meteoroloji 58 ilde alarm verdi.

Ä°STANBUL'A KAR YAÄžACAK MI?

Meteoroloji uzmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen, Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸ olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyice azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Orhan Åžen sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda ÅŸu ifadelere yer verdi;

"Bundan 2-3 gÃ¼n Ã¶nce kar olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± vardÄ± Ä°stanbul'da ama bugÃ¼n o olasÄ±lÄ±k iyice azaldÄ±. Cumartesi tekrar deÄŸerlendiririz. Hafta sonu sÄ±caklÄ±k 8 dereceye kadar dÃ¼ÅŸer. Trakya bÃ¶lgesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± olabilir."

Bundan 2-3 gÃ¼n Ã¶nce kar olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± vardÄ± istanbulda ama bugun o olasÄ±lÄ±k iyice azaldÄ±. Cumartesi tekrar deÄŸerlendiririz. Hafta sonu sÄ±caklÄ±k 8 C ye kadar dÃ¼ÅŸer — Prof.Dr.Orhan Åžen (@TemizHava) January 29, 2026

AKOM yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamada "GÃ¼n iÃ§erisinde 14 dereceler civarÄ±nda bahar deÄŸerinde seyreden sÄ±caklÄ±klarÄ±n akÅŸam saatlerinden itibaren 8 dereceler civarÄ±na, yeni hafta baÅŸÄ± itibari ile ise 5 dereceler civarÄ± ve altÄ±na kÄ±ÅŸ deÄŸerine gerileyeceÄŸi, beraberinde saÄŸanak, yer yer kuvvetli saÄŸanak yaÄŸmur geÃ§iÅŸlerinin yaÅŸanacaÄŸÄ± tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

TRAKYA'DA KAR YAÄžIÅžI BEKLENÄ°YOR

Trakya'da pazar gÃ¼nÃ¼nden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor. Ã–zellikle Edirne ve KÄ±rklareliâ€™nde iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan saÄŸanaÄŸÄ±n, 1 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tahminlerine gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortalama 9 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸâ€™da pazar gÃ¼nÃ¼nden itibaren sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n eksi 3 dereceye kadar dÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.

Edirne ve KÄ±rklareli'nin yÃ¼ksek kesimlerinde pazar gÃ¼nÃ¼ etkili olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, 2 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ ise Trakya genelinde etkisini artÄ±racaÄŸÄ± bildirildi.

GÃ–K GÃœRÃœLTÃœLÃœ SAÄžANAK YAÄžIÅžLAR ETKÄ°LÄ° OLACAK

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak yapÄ±lan deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemiz genelinin Ã§ok bulutlu ve aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, KÄ±yÄ± Ege ile Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, DoÄŸu Anadolu, GÃ¼neydoÄŸu Anadoluâ€™nun kuzeydoÄŸusu ile Sivas, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Bayburt Ã§evrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, KÄ±yÄ± Ege, Orta ve DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Ã‡anakkale, Manisa, KÄ±rÅŸehir, Aksaray, Tunceli ve BingÃ¶l Ã§evreleri, BalÄ±kesir'in batÄ± ilÃ§eleri, Antalya'nÄ±n doÄŸusunda kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doÄŸu bÃ¶lgelerde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. DoÄŸu Karadenizâ€™in iÃ§ kesimlerinin yÃ¼ksekleri ile DoÄŸu Anadoluâ€™nun doÄŸusunda yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli kesimlerinde Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunmaktadÄ±r.

Â KUVVETLÄ° YAÄžIÅž VE RÃœZGAR UYARISI

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, KÄ±yÄ± Ege, Orta ve DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Ã‡anakkale, Manisa, KÄ±rÅŸehir, Aksaray, Tunceli ve BingÃ¶l Ã§evreleri, BalÄ±kesir'in batÄ± ilÃ§eleri, Antalya'nÄ±n doÄŸusunda kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden (UlaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve don olayÄ±, kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip dÃ¼ÅŸÃ¼k rakÄ±mlÄ± yerlerde yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte kar erimesi, Ã§Ä±ÄŸ riski ile yaÄŸmur yaÄŸan yerlerde sel, su baskÄ±nÄ± vb.)yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

RÃ¼zgarÄ±n, Marmara'nÄ±n gÃ¼neyi, Ä°Ã§ Ege, BatÄ± Akdeniz'in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadolu ve Karadenizâ€™in iÃ§ kesimlerinde kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/saat) ÅŸeklinde esmesi beklendiÄŸinden (ulaÅŸÄ±mda aksamalar, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ devrilmesi, soba ve doÄŸalgaz kaynaklÄ± baca gazÄ± zehirlenmesi vb.) yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

Ankara ValiliÄŸi, kent genelinde kuvvetli rÃ¼zgar ve yer yer fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olacaÄŸÄ±nÄ± bildirerek, olumsuzluklara karÅŸÄ± uyarÄ±da bulundu.

ValiliÄŸin NSosyal hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Analiz ve Tahmin Merkezinden alÄ±nan son verilere gÃ¶re, rÃ¼zgarÄ±n, Ankara genelinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli rÃ¼zgar ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde eseceÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, kuvvetli rÃ¼zgarla ulaÅŸÄ±mda aksamalar, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ devrilmesi, soba ve doÄŸal gaz kaynaklÄ± baca gazÄ± zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi.

58 Ä°LDE SARI KODLU UYARI

MeteorolojiÂ beklenen kuvvetli saÄŸanak ve kuvvetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle bazÄ± iller iÃ§in "sarÄ±" kodlu meteorolojik uyarÄ±da bulundu.Â Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son bilgiler doÄŸrultusunda "sarÄ±" kodla iÅŸaretlenen illerin yer aldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye haritasÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

SarÄ± kodlu uyarÄ± verilen iller; Adana, AdÄ±yaman, Afyonkarahisar, Amasya,Â Ankara, Antalya,Â Â Artvin, AydÄ±n,Â Â BalÄ±kesir, BingÃ¶l,Â Bolu, Burdur,Â Ã‡anakkale, Ã‡ankÄ±rÄ±,Â Ã‡orum, Denizli,Â DiyarbakÄ±r,Â Â Edirne,Â ElazÄ±ÄŸ, EskiÅŸehir,Â Gaziantep, Giresun,Â Hatay, Isparta,Â Mersin, Ä°zmir,Â Kastamonu, Kayseri, KÄ±rklareli, KÄ±rÅŸehir, Konya, KÃ¼tahya,Â Manisa,Â Malatya,Â KahramanmaraÅŸ,Â MuÄŸla, NevÅŸehir, NiÄŸde,Â Ordu, Rize, Samsun, Sinop,Â Sivas, Tokat,Â Trabzon,Â Tunceli,Â ÅžanlÄ±urfa, UÅŸak,Â Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman,Â KÄ±rÄ±kkale, Batman, BartÄ±n, KarabÃ¼k,Â Osmaniye ile DÃ¼zceÂ

VatandaÅŸlardan sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na, kÄ±yÄ±larda hortum, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ devrilmesi, soba ve doÄŸal gaz kaynaklÄ± zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmasÄ± istendi.

BÃ–LGE BÃ–LGE HAVA DURUMU

MARMARA

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã‡anakkale Ã§evreleri ile BalÄ±kesir'in batÄ± kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, bÃ¶lgenin gÃ¼neyinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/saat) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

EDÄ°RNE Â°C, 9Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu

Ä°STANBUL Â°C, 13Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° Â°C, 9Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu

KOCAELÄ° Â°C, 20Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EGE

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak, kÄ±yÄ± kesimlerinin yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bÃ¶lgenin kÄ±yÄ± kesimleri ile Manisa Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/saat) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHÄ°SAR Â°C, 12Â°C

Ã‡ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 16Â°C

Ã‡ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°ZMÄ°R Â°C, 18Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

MUÄžLA Â°C, 11Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

AKDENÄ°Z

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak, kÄ±yÄ± kesimlerinin yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Orta ve DoÄŸu Akdeniz ile Antalya'nÄ±n doÄŸusunda yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, BatÄ± Akdeniz'in iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/saat) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 15Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ANTALYA Â°C, 17Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde doÄŸu kesimlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

HATAY Â°C, 13Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ISPARTA Â°C, 15Â°C

Ã‡ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°Ã‡ ANADOLU

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, Sivas Ã§evrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n KÄ±rÅŸehir ve Aksaray Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, bÃ¶lge genelinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/saat) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 13Â°C

Ã‡ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 13Â°C

Ã‡ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KONYA Â°C, 14Â°C

Ã‡ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°VAS Â°C, 8Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu

BATI KARADENÄ°Z

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na (40-70 km/saat) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU Â°C, 13Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE Â°C, 18Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°NOP Â°C, 21Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK Â°C, 19Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Bayburt Ã§evrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/saat) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli alanlarda Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunmaktadÄ±r.

AMASYA Â°C, 16Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ARTVÄ°N Â°C, 12Â°C

Ã‡ok bulutlu, akÅŸam ve gece saatlerinde yaÄŸmurlu

SAMSUN Â°C, 22Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TRABZON Â°C, 21Â°C

Ã‡ok bulutlu, akÅŸam ve gece saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLU

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Tunceli ve BingÃ¶l Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. BÃ¶lge genelinde buzlanma ve don olayÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lgenin doÄŸusunun yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli kesimlerinde Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunmaktadÄ±r.

ERZURUM Â°C, 2Â°C

Ã‡ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KARS Â°C, -2Â°C

Ã‡ok bulutlu, bu akÅŸam ve gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MALATYA Â°C, 6Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

VAN Â°C, 4Â°C

Ã‡ok bulutlu, bu akÅŸam ve gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, kuzeydoÄŸusunda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bÃ¶lgenin batÄ±sÄ±nda kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. BÃ¶lge genelinde yer yer buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 4Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

GAZÄ°ANTEP Â°C, 8Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

SÄ°Ä°RT Â°C, 6Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, zamanla kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ÅžANLIURFA Â°C, 9Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

