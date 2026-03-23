58 bin ‘yaban’ tedavi edildi

#Yaban Hayvanları#Doğa Koruma#Rehabilitasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 07:00

Yangın, sel, doğal afet, trafik kazası ve elektrik hatlarına çarpma gibi nedenlerle yaralanan yaban hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına yeniden döndürülüyor.

Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 2021-2025 yılları arasında 58 bin 22 yaban hayvanı, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Polis ve jandarmanın yanı sıra özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar tarafından bulunan yaralı hayvanlar, DKMP ekiplerine ihbar ediliyor. Bölgeye giden ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan hayvanlar, sağlık kontrolünden geçirilerek durumlarına göre tedavi ve rehabilitasyon sürecine alınıyor. Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay’da bulunan merkezlerde yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor. Bu merkezlerde acil müdahale, görüntüleme, cerrahi ve yoğun bakım hizmetlerinin yanısıra, türlere özgü davranışsal rehabilitasyon programları uygulanıyor.     

TEDAVİ SONRASI VERİCİYLE TAKİP

Doğaya salım öncesinde hayvanlara kapsamlı sağlık taramaları yapılarak parazit ve enfeksiyon kontrolleri gerçekleştiriliyor. Tedavisi tamamlanan hayvanların doğaya uyum süreci de bilimsel yöntemlerle takip ediliyor. Bu kapsamda uygun görülen bazı hayvanlara işaretleme, halka ve elektronik vericiler takılarak, adaptasyon başarısı ve hayatta kalma durumu izleniyor.

