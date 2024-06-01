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58 bıçak darbesine 26 yıl hapis

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#Yunus Yıldırım#Merve Veziroğlu Yıldırım#Bıçaklama
58 bıçak darbesine 26 yıl hapis
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:00

İSTANBUL Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım (33) ile eşi Yunus Yıldırım (32) arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşini 58 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım, daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Merve Veziroğlu Yıldırım, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım ise tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yunus Yıldırım ve müşteki Merve Veziroğlu Yıldırım katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Yunus Yıldırım’ı, “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 6 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.

 

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#Yunus Yıldırım#Merve Veziroğlu Yıldırım#Bıçaklama

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