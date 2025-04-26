57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü yapıldı: Dedeciğim biz geldik

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yürüyüş öncesi katılımcılara, 57’nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı.
Çorba dağıtımının ardından Koçoğlu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve gençler, yaklaşık 5 kilometre süren 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ne başladı.
Kalabalık grubun renkli yürüyüşünün sonunda Conkbayırı’ndaki Atatürk Anıtı önünde, temsili 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı. Tören, TSK’nın bando gösterisiyle sona erdi.