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57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü yapıldı: Dedeciğim biz geldik

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#Çanakkale Kara Savaşları#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Vefa Yürüyüşü
57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü yapıldı: Dedeciğim biz geldik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 07:00

Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıldönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yürüyüş öncesi katılımcılara, 57’nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı.

57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü yapıldı: Dedeciğim biz geldik

Çorba dağıtımının ardından Koçoğlu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve gençler, yaklaşık 5 kilometre süren 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ne başladı.

57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü yapıldı: Dedeciğim biz geldik

Kalabalık grubun renkli yürüyüşünün sonunda Conkbayırı’ndaki Atatürk Anıtı önünde, temsili 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı. Tören, TSK’nın bando gösterisiyle sona erdi.
 

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#Çanakkale Kara Savaşları#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Vefa Yürüyüşü

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