57â€™nci Alay SancaÄŸÄ± devir teslim tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±

57â€™nci Alay SancaÄŸÄ± devir teslim töreni yapÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±â€™nÄ±n 106â€™ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle 57â€™nci Alay Vefa YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ programÄ± kapsamÄ±nda ConkbayÄ±rÄ±'ndaki AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'nda 57â€™nci Alay SancaÄŸÄ± temsili devir teslim tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸtirildi.
TÃ¶ren, AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenklerin bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Ã‡anakkale Valisi Ä°lhami AktaÅŸ, Gelibolu 2'nci Kolordu KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Mustafa OÄŸuz ile GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± Daire BaÅŸkanÄ± Ahmet Cemil Bedir anÄ±ta Ã§elenk koydu.
SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu. ArdÄ±ndan Kur'an-Ä± Kerim Tilaveti'nin okundu ve ÅŸehitler iÃ§in dua edildi. 57'nci Alay SancaÄŸÄ± Ä°stanbul Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Beyza Bulut tarafÄ±ndan Ã‡anakkale Onsekiz Mart Ãœniversitesi (Ã‡OMÃœ) Ã¶ÄŸrencilerinden OÄŸuzhan Bozer'e teslim edildi.
KoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende, Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± Gelibolu Tarihi Alan BaÅŸkanÄ± Ä°smail KaÅŸdemir ile Ã‡OMÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sedat Murat da yer aldÄ±.
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