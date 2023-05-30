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570’inci fetih coşkusu

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#İstanbul#Fetih#Kutlama
570’inci fetih coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

Dün İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 570’inci yıl dönümüydü. Fetih, İstanbul’da ve yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli de birer mesaj yayınladı...

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Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethederek yeni bir çağın da kapılarını açmıştı. Fetihin 570’inci yılı yurt genelinde ve İstanbul’da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

ERDOĞAN: ÇAĞ KAPATIP ÇAĞ AÇAN...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıldönümünü kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıldönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı. 

570’inci fetih coşkusu

 

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BAHÇELİ: MEDENİYETİN İNCİSİ  

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “İstanbul’un alınmasından 570 yıl sonra yeni bir Türk Yüzyılı’nın ilk adımı da fetih ruhuyla atılmıştır. Türk milleti sinesinden fatihler çıkaran, bunun yanı sıra fetih şuurunu canlı tutan dünya üzerindeki nadir milletlerden birisidir. Bu beşeri cevher ve servet gerçeği tarihin akışını değiştirme kabiliyet ve karakterine zamanlar üstü bir vasıfla sahiptir.

570’inci fetih coşkusu



Fetih mührüyle varlığı zırha bürünen İstanbul, Türk-İslam medeniyetinin incisi, itibarı, ebedi iftiharıdır. İstanbul’u dünyanın en büyük Türk kenti haline getirerek tarihe damgasını vurmuş olan kutlu Hünkârımız Fatih Sultan Mehmed Han’a, fetihte yer alan kahraman neferlerimize, muhterem ecdadımıza ve aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Fethimizin 570’inci yıldönümünün hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

 

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#İstanbul#Fetih#Kutlama

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