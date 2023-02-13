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57 yağmacı tutuklandı

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#Yağmacı#Deprem#Hatay
57 yağmacı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

Depremin ardından bazı yerlerde boş evlere giren, market ve yardım TIR’larını yağmalayan gözü dönmüş yağmacılara karşı güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanlığı bugüne kadar 57 kişinin yağma ve hırsızlıktan tutuklandığını açıkladı.

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Hatay’da polis ekipleri hasar görmüş binalara girerek yağma ve hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Kentte meydana gelen 5 olayın şüphelisi 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 tabanca, 11 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 cep telefonu, 2 bilgisayar, 1 güvenlik kamerası, 2 gram narkotik madde, 14 bin 685 TL, 1700 dolar, 4 tam altın, 1 yarım altın ele geçirildi.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

İstanbul Havalimanı’nda görevli polisler, deprem bölgesinden THY uçakları ile gelen yolculardan birinden şüphelendi. Üzerinde 112 Acil yeleği bulunan kişi durduruldu. Adının Mehmet Kadir Umaç olduğu belirlenen kişinin valizinin içinde CE-KA Petrol etiketli bir bilgisayar kasası ve bilgisayar monitörü ile sağlık malzemelerinin olduğu tespit edildi. Şirketle irtibat kuran polis, benzin istasyonunun yağmalandığını bilgisayarların da depremde hasar görmeyen istasyondan çalındığını öğrendi. Bunun üzerine Mehmet Kadir Umaç gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Umaç sevk edildi adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘doğal bir afetin meydana getirdiği korkudan ve kargaşadan yararlanarak hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

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EVLERDE HIRSIZ AVI

ACININ dinmediği deprem bölgesinde polis ve jandarma yağmacı ve hırsız avına çıktı. Polisler ve jandarma Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi illerde enkazlardan ve hasar nedeniyle boşaltılan evlerden hırsızlık yapanlara göz açtırmıyor. Çok sayıda polis boşaltılmış evleri dolaşarak içerileri kontrol ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın verdiği bilgiye göre bu bölgelerde 75 ayrı hırsızlık ve yağma olayında 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57 şüpheli ise tutuklandı. 7 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbir kararına hükmedildi. 

57 yağmacı tutuklandı

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#Yağmacı#Deprem#Hatay

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