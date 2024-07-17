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57 ilde Narkoçelik-27 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 396 zehir taciri yakalandı

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#Narkoçelik-27 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
57 ilde Narkoçelik-27 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 396 zehir taciri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde düzenlenen Narkoçelik-27 Operasyonları'nda 396 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 ilde Narkoçelik-27 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracının görev aldığı operasyonlarda 396 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Operasyon görüntülerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.

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#Narkoçelik-27 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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