57 ilde Narkoçelik-27 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 396 zehir taciri yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 ilde Narkoçelik-27 operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracının görev aldığı operasyonlarda 396 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.
Operasyon görüntülerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.
Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Satışını Yapanlara yönelik 5️⃣7️⃣ İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-27” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 17, 2024
1️⃣ Ton 7️⃣0️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
1️⃣ Milyon 1️⃣8️⃣1️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
3️⃣9️⃣6️⃣ Zehir… pic.twitter.com/yYL1XBN3Ay