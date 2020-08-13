57/1-F Trafik Cezası nedir? Madde 57/1-F Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik kazaları ülkemizde sıklıkla karşılan bir durum haline gelmiştir. Bu duruma sebebiyet verenler, ihmalkar davranan araç sürücüleridir. Kazaları en aza indirgemek için trafik cezaları konulmuştur. Bu cezalar sayesinde kazaların azalması veya olamaması mümkündür. Trafik için önemli cezalardan biriside 57/1-f maddesinde yer almaktadır. Bu yazıda 57/1-f kaç lira? 57/1-f cezası Kaç puan? 57/1-f cezası indirimli ödenir mi ve Nasıl ödenir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
57/1-f ceza maddesinin içeriği; kavşaklarda sebepsiz yere durmak, yavaşlamak ve kavşakta arabadan inmek yasaktır.
57/1-f Cezası Kaç Lira?
Bu kurala uymayan kişilere trafik kanunu gereği 132 TL para cezası uygulanmaktadır.
57/1-f Ceza Puanı Kaçtır?
57/1-f maddesi gereği ceza alan kişinin ehliyetine 20 puan eklenmektedir.
57/1-f Cezası İndirimli Ödenir mi?
57/1-f cezasını indirimli ödeyebilirsiniz. Fakat cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödemede bulunmanız gerekir. Aksi halde indirimden yararlanamazsınız. İndirim %25 olarak uygulanır.
57/1-f Cezası Nasıl Ödenir?
Kesilen para cezasını internet kanallarından ATM, mobil bankacılık, banka şubeleri veya postanelerden kolaylıkla ödeyebilirsiniz.
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