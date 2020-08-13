57/1-E Trafik Cezası nedir? Madde 57/1-E Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

57/1-e maddesi, kavşaklarda sebepsiz yere durmak, motoru durdurmak, yavaşlamak ve araçtan inmenin yasak olduğunu anlatan bir maddedir. Bu kurallara uymayan kişilere trafik kanunları gereği idari para cezası uygulanır.

57/1-e Trafik Cezası Tutarı Ne Kadardır?

Kavşaklardan gereksiz yere durmak, yavaşlamak veya araçtan inmek trafiği tehlikeye düşüreceği için araç sürücüsüne 132 TL idari para cezası uygulanır.

57/1-e Cezası Sürücü Belgesine Kaç Puan Olarak Yansır?

57/1-e maddesi gereği bu kurala riayet etmeyen kişilere idari para cezası uygulanır. Para cezasının dışında sürücünün ehliyetine 20 ceza puanı yansır.

57/1-e Cezası İndirimli Ödenebilir mi?

57/1-e para cezasını indirimli ödemek mümkündür. Yazıldığı günden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı taktirde cezayı %25 oranında indirimli ödeyebilirsiniz.

57/1-e Cezası Nasıl Ödenir?

57/1-e cezasını ATM, PTT veya bankaların şubeleri aracılığı ile ödeyebilirsiniz.