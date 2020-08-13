57/1-E Trafik Cezası nedir? Madde 57/1-E Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik cezası maddesi olan 57/1-e'yi bu yazıda ele alacağız. 57/1-e cezasının tutarı nedir? 57/1-e cezası sürücü belgesine kaç puan olarak yansır? 57/1-e İndirimli ödenebilir mi? 57/1-e nasıl ödenir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
57/1-e maddesi, kavşaklarda sebepsiz yere durmak, motoru durdurmak, yavaşlamak ve araçtan inmenin yasak olduğunu anlatan bir maddedir. Bu kurallara uymayan kişilere trafik kanunları gereği idari para cezası uygulanır.
57/1-e Trafik Cezası Tutarı Ne Kadardır?
Kavşaklardan gereksiz yere durmak, yavaşlamak veya araçtan inmek trafiği tehlikeye düşüreceği için araç sürücüsüne 132 TL idari para cezası uygulanır.
57/1-e Cezası Sürücü Belgesine Kaç Puan Olarak Yansır?
57/1-e maddesi gereği bu kurala riayet etmeyen kişilere idari para cezası uygulanır. Para cezasının dışında sürücünün ehliyetine 20 ceza puanı yansır.
57/1-e Cezası İndirimli Ödenebilir mi?
57/1-e para cezasını indirimli ödemek mümkündür. Yazıldığı günden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı taktirde cezayı %25 oranında indirimli ödeyebilirsiniz.
57/1-e Cezası Nasıl Ödenir?
57/1-e cezasını ATM, PTT veya bankaların şubeleri aracılığı ile ödeyebilirsiniz.
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