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Haber Giriş: 13.08.2020 - 02:31,Son Güncelleme:

57/1-E Trafik Cezası nedir? Madde 57/1-E Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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57/1-E Trafik Cezası nedir? Madde 57/1-E Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Trafik cezası maddesi olan 57/1-e'yi bu yazıda ele alacağız. 57/1-e cezasının tutarı nedir? 57/1-e cezası sürücü belgesine kaç puan olarak yansır? 57/1-e İndirimli ödenebilir mi? 57/1-e nasıl ödenir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

 

57/1-e maddesi, kavşaklarda sebepsiz yere durmak, motoru durdurmak, yavaşlamak ve araçtan inmenin yasak olduğunu anlatan bir maddedir. Bu kurallara uymayan kişilere trafik kanunları gereği idari para cezası uygulanır.

 57/1-e Trafik Cezası Tutarı Ne Kadardır?

 Kavşaklardan gereksiz yere durmak, yavaşlamak veya araçtan inmek trafiği tehlikeye düşüreceği için araç sürücüsüne 132 TL idari para cezası uygulanır.

 57/1-e Cezası Sürücü Belgesine Kaç Puan Olarak Yansır?

 57/1-e maddesi gereği bu kurala riayet etmeyen kişilere idari para cezası uygulanır. Para cezasının dışında sürücünün ehliyetine 20 ceza puanı yansır.

 57/1-e Cezası İndirimli Ödenebilir mi?

57/1-e para cezasını indirimli ödemek mümkündür. Yazıldığı günden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı taktirde cezayı %25 oranında indirimli ödeyebilirsiniz.

 57/1-e Cezası Nasıl Ödenir?

 57/1-e cezasını ATM, PTT veya bankaların şubeleri aracılığı ile ödeyebilirsiniz.

 

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