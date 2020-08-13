57/1-D Trafik Cezası nedir? Madde 57/1-D Trafik cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Işıklı trafik işaretlerinin izin vermesi durumunda bile trafik akımı; sürücülerin kendilerini kavşağın içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak biçimde kavşağa girmek yasaktır. Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda 57/1-d trafik cezası uygulanmaktadır.

57/1-d Trafik Cezası Ne Kadar?

Kara Yolları Trafik Kanunun Kavşaklarda geçiş hakkı başlıklı 57. maddesinde açıklanmıştır. Bu açıklamada yer alan kurala uymayan sürücülere 132 TL ceza yazılmaktadır. Bu ceza sonucunda sürücülerin ehliyetlerine ceza puanları işlenmektedir. Fakat cezayı indirimli olarak ödemek mümkündür.

57/1-d Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Trafik cezalarındaki ceza puanları sürücülere tanzim edilmektedir. Her cezanın ceza puanları birbirinden farklı olabilir. 57/1-d trafik cezasının ise ceza puanı 20'dir. Bu ceza puanı sürücünün sürücü belgesine işlenir ve hiçbir şartta silinemez.

57/1-d Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

Trafik cezalarında en çok merak edilen nokta indirimli ödemedir. Trafik cezalarında indirimli ödeme yapılır. 57/1-d trafik cezasının ödemesini ise 15 gününde yapılır ise cezaya %25 indirim uygulanabilir.

57/1-d Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

2918 sayılı kara yolları trafik kanunun 57. maddesine istinaden cezai işlem uygulanan sürücüler trafikten men edilemez. Fakat bu kural ihlalinin yanında sürücülerin trafikten men edilmesini gerektiren başka bir kural ihlali yapılır ise trafikten men edilebilir.

Trafik cezalarının ödeme yapılabileceği kuruluşlar şunlardır;

- Maliye bakanlığına bağlı olan muhasebe birimleri

- Vergi daireleri

- Yetkili PTT şubeleri ve bankalar

- Online interaktif vergi dairesi