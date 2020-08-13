57/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 57/1-C Trafik Cezası ne kadar? Ceza Puanı kaçtır? (2020)

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretler ile birlikte belirlenmemiş ise motorsuz araç sürücülerin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki araçların sağdan gelen araçlara geçiş hakkını vermemesi yasaktır. Bu durumda 57/1-c trafik cezası uygulanmaktadır.

57/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?

57/1-c Trafik cezalarının ceza ücreti 108 TL iken 24 lira zam yapılarak 132 TL olmuştur. Bu cezaya çarptırılan sürücüler 132 TL ödeme yapmaları gerekir.

57/1-c Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Trafik ceza rehberleri Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanmaktadır. 57/1-c trafik cezası ceza puanı sürücüye tanzim edilmesi ile birlikte 20 ceza puanı ehliyetlerine işlenmektedir.

57/1-c Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

57/1-c trafik cezasının indirimli ödenmesi mümkündür. Fakat bunun için sürücülerin ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapmaları gerekir. Bu durumda ceza 81 TL olmaktadır.

57/1-c Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği 164. maddesinde belirtildiği şekilde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş banka veya PTT'ye 57/1-c trafik cezası ödeme işlemleri yapılmaktadır. Bunun dışında sürücüler e-devlet üzerinden cezalarını sorgulayıp kredi kartı veya taksitle ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler.