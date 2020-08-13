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Haber Giriş: 13.08.2020 - 01:49,Son Güncelleme:

57/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 57/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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57/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 57/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Trafik kuralları uyulması gereken zorunlu kurallardandır. Bu kurallara uyulmadığı taktirde trafik tehlikeye düşebilir ve insanların can güvenliği kalmaz. Trafik kuralları Türk Trafik Kanunları tarafından konulmaktadır. Konulan maddelerde cezaya uyulmadığı taktirde para cezası veya hapis cezası uygulanır. Önemli kurallardan biri olan 57/1-a maddesini bu yazıda inceleyeceğiz. 57/1-a cezası ne kadar? 57/1-a cezası ehliyete kaç ceza puanı olarak yansır? 57/1-a indirimli ödenir mi? 57/1-a nasıl ödenir? İşte, bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

57/1-a maddesi, kavşaklara yaklaşılırken kurallara uyulacak şekilde yavaşlamamak ve diğer araçlara geçiş hakkı tanımamanın yasak olduğunu anlatan maddedir.

 57/1-a Cezası Ne Kadar?

 Kavşaklarda yavaşlamamak veya geçit üstünlüğü tanımayan sürücülere 132 TL idari para cezası verilir.

 57/1-a Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?

 57/1-a maddesinden işlem görmüş sürücülere idari para cezası ile birlikte ehliyetlerine de 20 ceza puanı yansıtılır.

 57/1-a Cezası İndirimli Ödenebilir mi?

 57/1-a cezasını indirimli ödemek mümkündür. 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı taktirde %25 indirim uygulanır.

 57/1-a Cezası Nasıl Ödenir?

 Bu cezayı internet üzerinden veya bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.

 

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