57/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 57/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

57/1-a maddesi, kavşaklara yaklaşılırken kurallara uyulacak şekilde yavaşlamamak ve diğer araçlara geçiş hakkı tanımamanın yasak olduğunu anlatan maddedir.

57/1-a Cezası Ne Kadar?

Kavşaklarda yavaşlamamak veya geçit üstünlüğü tanımayan sürücülere 132 TL idari para cezası verilir.

57/1-a Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?

57/1-a maddesinden işlem görmüş sürücülere idari para cezası ile birlikte ehliyetlerine de 20 ceza puanı yansıtılır.

57/1-a Cezası İndirimli Ödenebilir mi?

57/1-a cezasını indirimli ödemek mümkündür. 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı taktirde %25 indirim uygulanır.

57/1-a Cezası Nasıl Ödenir?

Bu cezayı internet üzerinden veya bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.