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566 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 9 şüpheli tutuklandı

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#Yasa Dışı Bahis#Burdur Operasyon#Futbol Bahisleri
566 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 9 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 16:17

Burdur merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesaplarında 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

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Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

566 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 9 şüpheli tutuklandı

İncelemede; şüphelilerin banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi. Burdur'da 12, Antalya'da 2 olmak üzere 14 şüpheli, 25 Eylül'de eş zamanlı operasyonla yakalandı.

566 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 9 şüpheli tutuklandı

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Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar, hard disk ve flash bellek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelileri dün adliyeye sevk edildi.

566 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 9 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla bırakıldı, 1'nin de işlemleri sürüyor.

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#Yasa Dışı Bahis#Burdur Operasyon#Futbol Bahisleri

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